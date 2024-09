Iga podchodzi do życia w racjonalny sposób. Jest opanowana, zawsze stara się zachować dystans do spraw, które ją otaczają. Otwiera się wtedy, gdy jej dom wypełniają ludzie, których kocha. Zawsze stara się zapewnić im najlepszą gościnę, obfite posiłki, a nawet tematy do rozmów. Iga to numerologiczna ósemka. Została obdarzona życiową mądrością, jest odpowiedzialna i budzi uznanie oraz podziw wśród otoczenia. Choć ma dobrą intuicję, kieruje się rozsądkiem i rozumem.