Szóstka oznacza w Biblii niepełność. Boską cyfrą jest bowiem siódemka, a szóstce brakuje tego jednego, najważniejszego elementu, by dopełnić ideał, prawdziwy symbol boskości. W niektórych kulturach szóstka jest natomiast symbolem szczęścia i pomyślności. W Polsce również postrzegana jest zazwyczaj jako liczba szczęśliwa.

Symbolem szóstki jest przede wszystkim opiekuńczość i troska. Liczba ta wysyła dobre, pełne oddania i służby wibracje, a jej energia niesie bezinteresowną pomoc. Szóstka symbolizuje również podporządkowanie życia i pracy dla dobra ogółu, nawet kosztem osobistego szczęścia. Liczba ta oznacza także dążenie do harmonii.

Jaka jest numerologiczna szóstka?

2024 rok to szansa na sukces i wzbogacenie? Wszystko na to wskazuje Osoba, której patronuje numerologiczna szóstka jest bardzo rozsądna i poukładana. Jest też wyjątkowo empatyczna i współczująca, dba o dobre samopoczucie bliskich i chętnie opiekuje się nimi. Nie chodzi zresztą tylko o najbliższych, bo Szóstka aktywnie działa na rzecz wszystkich ludzi, zapominając często o swoich własnych potrzebach.

Dla osoby spod znaku numerologicznej szóstki priorytetem w życiu jest rodzina. Praca, pasje i inne zobowiązania schodzą na dalszy plan, gdy tylko do głosu dochodzą potrzeby najbliższych. Szóstka jest mocno przywiązana do członków najbliższej rodziny i jest skłonna do najwyższych poświęceń byleby tylko zagwarantować im spokój, miłość i wszystko czego tylko zapragną.

Numerologiczna szóstka kocha tak mocno, że staje się czasem zaborcza i zazdrosna. Bardzo pragnie miłości, chce czuć się pewnie i bezpiecznie, więc robi wszystko, by nie wypuścić szczęścia z rąk. Zraniona i zdradzona cierpi katusze i nie rozumie, czym zasłużyła sobie na taki los. Dla miłości była przecież skłonna do najwyższych poświęceń...

Numerologiczną szóstkę charakteryzuje rozsądek i spokój ducha. Jest ona wyjątkowo wyważona, delikatna, empatyczna i lojalna. Unika problemów i nie znosi konfrontacji, sporym wyzwaniem jest też dla niej przymus podejmowania ważnych, wiążących decyzji. Te kwestie woli przerzucić na kogoś innego, najchętniej na partnera, a nawet rodziców.

Najważniejsze symbole numerologicznej szóstki

Podstawowym symbolem numerologicznej szóstki jest opiekuńczość, współczucie, a nawet altruizm. Pomaganie innym jest dla ludzi, którym patronuje ta liczba najważniejszą misją w życiu.

Słowa kluczowe:

miłość,

harmonia,

służba,

opieka,

rodzina.

Numerologiczna szóstka tak bardzo kocha pomagać i opiekować się innymi, że powinna robić to zawodowo. Dobrym wyborem będzie więc praca lekarza, opiekuna, pielęgniarza, pracownika opieki społecznej, pracownika fundacji walczącej o prawa ludzi i zwierząt.

Odpowiednik Szóstki w astrologii: Bliźnięta

Planeta: Wenus

Kamień: agat, opal

Zalety: zrównoważenie, towarzyskość, uczciwość, lojalność, ofiarność, poświęcenie dla najbliższych, łatwość przystosowania, wielkoduszność, odpowiedzialność, wrażliwość.

Wady: unikanie trudnych zadań, zachłanność, pesymizm, zaborczość, naiwność, pasywność, hipochondria, przedkładanie interesu innych ludzi ponad swój.

