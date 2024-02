Zgodnie z astrologią, spory wpływ na naszą osobowość ma ustawienie planet, jak i znak zodiaku. Poszczególnym znakom przypisywane są określone cechy. Niektóre ze znaków uchodzą za osoby, na których można polegać. Oto trzy znaki zodiaku, które uchodzą za idealnych przyjaciół. Oczywiście poniższą listę należy potraktować z przymrużeniem oka - w końcu każdy znak zodiaku ma wiele wspaniałych cech, które są cenione u innych osób.

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Z zodiakalnym Lwem lub Lwicą nie będziesz się nudzić! Odrobina szaleństwa (w granicach rozsądku) jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Potrzebujesz oderwać się od rzeczywistości? Szukasz pomysłu na nietypowe spędzanie wolnego czasu? Lew pospieszy z pomocą. Rozbawi do łez swoimi opowieściami, ale i podzieli się różnymi historiami ze swojego życia. Jeśli trzeba, doradzi i podpowie, co możemy zrobić. Wysłucha o problemach i poda pomocną dłoń, gdy tylko będzie taka potrzeba. Mieć go w gronie swoich znajomych to skarb.

Lwy są charyzmatyczne, serdeczne, lojalne i szlachetne. Są otwarte na znajomość z drugą osobą i dają jej spory kredyt zaufania. Jeśli jednak go nadużyjesz - Lew skieruje znajomość na odpowiednie tory i wyznaczy granicę. Zodiakalne Lwy to oddani przyjaciele, na których zdecydowanie można polegać. Sami też okazujmy im, że relacja z nimi jest dla nas ważna. W końcu przyjaźń to nie tylko "branie", ale również "dawanie", nieprawdaż?

Waga (23 września - 22 października)

Skromne, towarzyskie i chętne do pomocy. Zodiakalne Wagi też nie bez powodu uchodzą za idealnych przyjaciół. Mają poczucie sprawiedliwości i zależy im na rozwiązywaniu problemów w jak najszybszy i najprostszy sposób. Bo po co sobie utrudniać? Ich zdaniem z każdej sytuacji jest wyjście. Chociaż momentami mogą wydawać się surowe w swoich osądach, tak naprawdę to oddane i pełne ciepła osoby. Jeśli w gronie znajomych masz Wagę, to jesteś prawdziwym szczęściarzem. Odpowiednio "zważy" skalę problemu, z którym się borykasz i od razu będzie szukać wyjścia z sytuacji. Nie można jednak wszystkim jej obarczać - w końcu każdy ma prawo postawić swoje granice. Waga nie da sobie wejść na głowę i gdy zarzucisz ją swoimi problemami, powie: "dość".

Osoby spod znaku Wagi troszczą się o członków rodziny, ale i najbliższych przyjaciół. Lubią organizować spotkania, w trakcie których mogą spokojnie porozmawiać. Do wielu aspektów życia podchodzą zdecydowanie i na wszystkie swoje plany patrzą pod kątem zdrowego rozsądku. Warto mieć je w gronie znajomych chociażby i z tego powodu. Zdarzają się sytuacje, w których górę biorą emocje - wtedy Waga sprowadzi nas na ziemię. Dzięki temu spojrzymy na wszystko z dystansu.

Ryby (19 lutego - 20 marca)

"Zawsze płyną pod prąd" - tak mawia się o zodiakalnych Rybach. Nie bez powodu przedstawiciele i przedstawicielki tego znaku zodiaku uchodzą za świetnych przyjaciół. Są lojalne, empatyczne, kreatywne i mają świetną intuicję. Ryby bywają humorzaste i niezdecydowane, co niektórych może denerwować. Chcesz oszukać Rybę? Nie z nią te numery - fałsz wyczuwa na kilometr. Jeśli chcesz się wygadać, porozmawiać o życiu przy filiżance dobrej kawy... Dzwoń lub pisz do znajomej Ryby. Co ciekawe, mają one też jeszcze jedną interesująca umiejętność.

Gdy poznają nowe osoby, te w jakiś sposób od razu nabierają do nich zaufania i opowiadają o różnych sekretach ze swojego życia. Spokojnie, są one jak najbardziej bezpieczne. Ryby czasami są zmęczone tym, że niektórzy odzywają się do nich tylko wtedy, gdy mają jakiś problem. Cóż, trafiają pod dobry adres. Ryby to świetni słuchacze. Jednak gdy ktoś po raz kolejny żali się z tego samego powodu, próbują doradzić. Gdy dana osoba nie chce sugerować się radą ani podanym rozwiązaniem, usuwają się w cień i uznają, że nic tu po nich. W końcu to czyjeś życie.

