Sokół, czyli Baran: 21 marca - 20 kwietnia

Baran jest silny, odważny i niezależny. Ma własne zdanie, którego mocno broni i rzadko idzie na kompromis. Podobnie jak Sokół, który niczego się nie boi, uwielbia wyzwania, a z natury jest urodzonym przywódcą. Sokół jest stanowczy i konsekwentnie dąży do raz obranego celu, a gdy ten niebezpiecznie się oddala, szuka nowych rozwiązań i finalnie osiąga sukces, o którym inni mogą tylko marzyć.

Sokół nie jest jednak pozbawiony wad i, podobnie jak Baran, jest uparty, lubi mieć zawsze ostatnie zdanie i nie potrafi się podporządkować.

Gdy Sokół pojawi się we śnie, zapowiada wyprawę ku nowemu i reprezentuje siłę Słońca. Przynosi także szczęście i niesie sukces.

Bóbr, czyli Byk: 21 kwietnia - 20 maja

Byk jest rozważny, cierpliwy i bardzo wytrwale buduje swoją karierę. Cechuje go ogromna pracowitość, więc prędzej czy później odnosi zawodowy i finansowy sukces. Byk lubi luksusowe życie i chce je zapewnić także swoim bliskim - pieniądze pełnią więc ważną rolę w jego życiu.

Odpowiednikiem Byka w indiańskim horoskopie jest Bóbr - ostrożny i zamknięty w sobie obserwator, któremu ciężko jest zaufać innym. Gdy jednak znajdzie bratnią duszę, jest wierny, oddany i zaczyna otwierać się na ludzi. Bobry cenią sobie wygodę i wykonują głównie te zadania, na które mają ochotę, a w pracy są dobrze zorganizowane i praktyczne.

Gdy Bóbr pojawi się we śnie, wskazuje na praktyczną pomoc, którą niedługo dostaniesz w życiu.

Jeleń, czyli Bliźnięta: 21 maja - 21 czerwca

Bliźnięta to jeden z ciekawszych znaków zodiaku. Są pełne skrajności - raz otwarte i zarażające innych dobrą energią, za chwilę depresyjne i zamknięte w sobie. Bliźnięta bywają także mocno skupione na sobie, impulsywne i niezdecydowane.

Duchowym zwierzęciem Bliźniąt jest obdarzony ogromnym poczuciem humoru Jeleń. Nie znosi on nudy i stagnacji, za to uwielbia się rozwijać i wciąż prze do przodu. W swoich ruchach może wydawać się chaotyczny, ale finalnie i tak odnosi sukces i doprowadza swoje projekty do końca.

Gdy Jeleń pojawi się we śnie, zapowiada sukces, ale może też ostrzegać przed brakiem zaufania w związku.

Dzięcioł, czyli Rak: 22 czerwca - 22 lipca

Rak to najbardziej wrażliwy i skomplikowany znak zodiaku. Z jednej strony jest niezależny i radzi sobie w życiu, z drugiej potrzebuje opieki i potrafi wręcz uzależnić się od partnera. Rak jest empatyczny, oddany i chętnie pomaga innym ludziom, ale całe życie musi walczyć z nieśmiałością i brakiem wiary w siebie.

Odpowiednikiem Raka w horoskopie indiańskim jest Dzięcioł - emocjonalny i wrażliwy, ceniący sobie spokój. Dzięcioł jest oddany i bardzo wyrozumiały, ale gdy zostanie skrzywdzony, długo rozpamiętuje krzywdę i cierpi. Nie wierzy w siebie i rzadko bierze sprawy w swoje ręce, a po latach stwierdza, że życie uciekło mu przez palce.

Gdy Dzięcioł pojawi się we śnie, ostrzega przed niebezpieczeństwem i przynosi zwrot w innym kierunku.

Łosoś, czyli Lew: 23 lipca - 22 sierpnia

Te znaki zodiaku mają najsilniejszy charakter. Zniosą w życiu wiele porażek Lew uwielbia być w centrum uwagi, lubi być podziwiany, a wręcz hołubiony. Ten znak zodiaku ma własne zdanie, które lubi narzucać innym, przez co czasem uważany jest za despotycznego krytykanta. W towarzystwie jest jednak nieoceniony - ma mnóstwo energii, lubi ludzi i ma ogromne poczucie humoru.

Łosoś także jest władczy i pełen energii, lubi wyzwania i kreatywne zadania. Łosoś uwielbia dowodzić - zarówno w pracy jak i życiu osobistym, jest uparty i często wręcz narzuca innym swoje zdanie. Mimo to, jest bardzo lubiany w towarzystwie, a bliscy doceniają jego oddanie i serdeczność.

Gdy Łosoś pojawi się we śnie, przynosi siłę przeobrażenia negatywnych uczuć w dobre.

Niedźwiedź, czyli Panna: 23 sierpnia - 22 września

Panna to najbardziej pedantyczny ze wszystkich znaków zodiaku - jest poukładana i świetnie zorganizowana, lubi się uczyć i umiejętnie korzysta z posiadanych informacji. Panna jest jednak także nieśmiała, skryta i zamknięta w sobie, a dotrzeć do swojego wnętrza pozwala naprawdę niewielu.

Odpowiednikiem Panny w horoskopie indiańskim jest Niedźwiedź, który kocha spokój, stabilizację i oczywiście porządek. Niedźwiedź twardo stąpa po ziemi, jest skromny i powściągliwy, nie lubi także zmian. Niedźwiedź jest również hojny, pomocny i empatyczny.

Gdy Niedźwiedź pojawi się we śnie, wzywa do konfrontacji ze swoimi lękami i wewnętrznym strachem.

Kruk, czyli Waga: 23 września - 22 października

Wagę charakteryzuje inteligencja, ogromna wiedza i umiłowanie sprawiedliwości. Ten znak zodiaku jest bardzo otwarty i dowcipny, a przy tym pełen wdzięku i skory do flirtu. Niestety, bywa też egoistyczny, próżny i miewa zmienne nastroje.

Odpowiednikiem Wagi jest Kruk, który ma mnóstwo uroku osobistego i budzi ogromne zainteresowanie wszędzie, gdzie się pojawi. Choć sprawia wrażenie otwartego i odważnego, w głębi jest delikatny i wrażliwy - lubi spokój i relaks na łonie natury, nie lubi za to kłótni i jest świetnym negocjatorem.

Gdy Kruk pojawi się we śnie, zapowiada przemianę w życiu.

Wąż, czyli Skorpion: 23 października - 21 listopada

Skorpion to tajemniczy i zmysłowy znak zodiaku, którym targają silne, wewnętrzne emocje. Jest zaradny, odważny i bardzo lojalny, ale jednocześnie mściwy, pamiętliwy i zaborczy. Te cechy charakteru sprawiają, że uchodzi za najtrudniejszy do życia znak zodiaku.

Odpowiednikiem Skorpiona w horoskopie indiańskim jest Wąż - wytrwały obserwator, cierpliwie dążący do realizacji marzeń i celów. Wąż ma ogromną intuicję i dość szybko poznaje intencje innych ludzi, a oszukany lub zdradzony, długo szykuje zemstę idealną. Węże są z natury samotnikami, sporo wymagają od siebie, są niezależne i nie przejmują się tym, co myślą o nich inni.

Gdy Wąż pojawi się we śnie, niesie przesłanie z dalekiej podświadomości, za którym warto iść.

Sowa, czyli Strzelec: 22 listopada - 22 grudnia

Strzelec to zdecydowanie największy optymista wśród wszystkich znaków zodiaku, jest przy tym otwarty, towarzyski, kocha nowe wyzwania i podróże. Strzelec to także idealista, posiadający liczne zainteresowania i pasje. Jest spontaniczny, dowcipny i entuzjastycznie nastawiony do życia.

Duchowym zwierzęciem Strzelca jest Sowa, która lubi planować i zarządzać, ale niestety bywa też przemądrzała i przekonana o swojej wyższości nad innymi. Ma mnóstwo pomysłów, wciąż rozpoczyna nowe projekty, z których niestety nie wszystkie udaje się jej skończyć. Uwielbia podróże, nawet te bliskie i mało spektakularne.

Gdy Sowa pojawi się we śnie, przynosi przesłanie od zmarłych.

Gęś, czyli Koziorożec: 22 grudnia - 20 stycznia

Koziorożec to największy konserwatysta ze wszystkich znaków zodiaku - nie lubi zmian, za to ceni sobie stabilizację i pewność jutra. Koziorożec jest odpowiedzialny i nie uchyla się od zobowiązań, więc zazwyczaj jest cenionym pracownikiem. Niestety, sprawia wrażenie dość sztywnego i oficjalnego w obejściu, także poza biurem, nie potrafi się wyluzować i potrzebuje czasu, by ludzie mogli odkryć jego imprezową naturę.

Odpowiednikiem Koziorożca w horoskopie indiańskim jest Gęś - doskonała gospodyni, spokojna, wycofana i sumienna. Gęś jest świetnie zorganizowana i doskonale przygotowana na wszelkie niespodzianki. Jest pracowita i każdy, rozpoczęty przez siebie projekt, doprowadza do końca.

Gdy Gęś pojawi się we śnie, zapowiada pomoc z duchowego królestwa.

Wydra, czyli Wodnik: 21 stycznia - 18 lutego

Wodnik to prawdziwy wizjoner i odkrywca - chce poznać wszystkie tajemnice świata, ceni sobie wolność i nie znosi rutyny. To wszystko sprawia, że całe życie szuka swojego szczęścia, miejsca na ziemi czy idealnego partnera. Wodnik jest kreatywnym idealistą i indywidualistą, ale bywa też zadufany w sobie i niecierpliwy.

Odpowiednikiem Wodnika w horoskopie indiańskim jest Wydra - otwarta, samodzielna indywidualistka. Wydra lubi towarzystwo, ale ciągnie ją także do nauki i ciągłego poszerzania horyzontów. Jest samodzielna, szczera i odważna i raczej nie przejmuje się opiniami osób trzecich.

Gdy Wydra pojawi się we śnie, wprowadzi do życia nowości i natchnienie.

Wilk, czyli Ryby: 19 lutego - 20 marca

Ryby to najwięksi artyści wśród wszystkich znaków zodiaku. Interesują się także magią, parapsychologią i tajemną wiedzą. Całe życie poświęcają na rozwój swoich artystycznych talentów, są kreatywne i mają niesamowitą intuicję. Niestety, są także egoistyczne, przewrażliwione i przejawiają skłonność do melancholii.

Odpowiednikiem Ryb jest Wilk, który najlepiej czuje się w wąskim gronie rodzinnym i dobrze znanym otoczeniu. Jest bardzo pomocny, ma ogromną intuicję i zawsze dąży do sprawiedliwości. Niestety, ludzie często to wykorzystują, a Wilk zostaje sam, tylko ze swoim rozczarowaniem.

Gdy Wilk pojawia się we śnie, wskazuje na wiadomość od rodziny lub ostrzega przed niebezpieczeństwem.

