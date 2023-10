Spis treści: 01 Numerologia czeka na nas wszędzie. Nawet w numerze domu

Numerologia czeka na nas wszędzie. Nawet w numerze domu

Numerologia mówi, że numer domu ma na nas ogromny wpływ, podobnie jak data urodzenia. Ale co z naszymi numerami telefonów?

Ześle na ciebie radość. Lepiej zwróć uwagę na znaki Niekiedy mówi się, że to mieszkanie wybiera swojego mieszkańca, przyciągając go swoją energią, a wraz z nim przypisany do mieszkania numer. Czyżby w świecie numerologii podobnie było w kwestii numeru telefonu?

Oczywiście, czasem zdarza się nam zmienić numer, ale wcale nie zdarza się to tak często. Zazwyczaj jeden numer telefonu mamy przez całe życie. Co według numerologicznej wiedzy może kryć się wiec pod ciągiem cyfr, dzięki któremu inni mogą kontaktować się z nami?

W numerologii liczby i ich złożoność, konfiguracja mają wielką moc. Na tyle, by wpływać na nasze życie, a raczej wytyczać nam życiowe ścieżki. Co więcej, zapisane jest w numerze naszego telefonu?

Numer telefonu, a to jakim jesteś człowiekiem. Jak obliczyć numerologię numeru telefonu?

Aby dowiedzieć się, jakie przesłanie numerologiczne przesłanie płynie z naszego numeru telefonu wystarczy dodać wszystkie cyfry w nim występujące do siebie.

Jeżeli otrzymamy wynik dwucyfrowy, ponownie dodajemy te dwie cyfry do siebie, wówczas uzyskamy liczbę numerologiczną od 1 do 9. Każda z tych liczb w kontekście numeru telefonu oznacza co innego.

Zdjęcie Numer telefonu może okazać się nie być przypadkowym w naszym życiu / 123RF/PICSEL

I tak jedynka jest symbolem ambicji i siły, doskonale sprawdzi się w załatwianiu spraw biznesowych i w polityce, dwójka to empatia i umiejętności komunikacyjne. Ta liczba numerologiczna świetnie nada się przy numerze telefonu związanym z pomocą innym.

Trójka to działanie i kreatywność, optymizm, radość i coś wyjątkowego. Posiadać taką liczbę numerologiczną w numerze telefonu, to sama radość i dobre wiadomości.

Czwórka to odpowiedzialność. Osoby posiadające numer telefonu o wibracji 4, to osoby godne zaufania, zaś piątki w numerze telefonu to porywczość, to zmiany i brak lęku przed zmianami.

Numer telefonu o wibracji sześć to empatia i zaangażowanie w sprawy innych, 6 to także symbol poświęcenia. Siódemka w wibracji numeru telefonu to jak wygrana na loterii - szczęśliwa liczba duchowego świata. Mając tę liczbę w swoim życiu, możesz być pewien, że los będzie ci sprzyjał, a dobre wiadomości spływały także... przez telefon.

Ósemka numerologiczna w numerze telefonu to zaś zapał do pracy. Idealnie sprawdzi się jako numer służbowy. Dzięwiątka, zamykająca numerologiczne interpretacje oznacza miłość do ludzi i świata. Osoby posiadające numer w tej wibracji chcą zmieniać świat na lepsze.

Liczby karmiczne zapisane w numerze telefonu

O ile dodajemy do siebie cyfry z numeru telefonu, a następnie sumujemy jeszcze ze sobą dwucyfrowy wynik tego dodawania, to niektórych sum już do siebie nie dodajemy.

Jeżeli po dodaniu cyfr numeru telefonu wynikiem będą liczby:

13

14

15

16

19

26

Wówczas tych liczb już nie sumujemy. Dlaczego? Są to tzw. liczby karmiczne. Okazuje się więc, że i w numerze telefonu możemy odczytać naszą liczbę karmiczną i dowiedzieć się, jaką drogę mamy do przepracowania.

Liczby karmiczne budzą niekiedy strach, bo mają zapowiadać pewnego rodzaju trudności, a nawet cierpienie w naszym życiu. Wierząc, że otrzymujemy lekcje do przepracowania na Ziemi, otrzymujemy drogę danego rodzaju, która w trudny, ale potrzebny sposób, ma nas czegoś nauczyć.

Co oznaczają więc poszczególne liczby karmy, które mogą pojawić się w naszym numerze telefonu?

Trzynaście jest karmą pracy, czternaście to karma wolności. Piętnaście to karma naszej seksualności i nieco z nią powiązana szesnastka - to karma związku. Dziewiętnaście jest liczbą karmiczną dotyczącą władzy i ostatnia liczba karmiczna - 26 - określana jest mianem karmy ciała lub rodziny.