Zarówno woda morska, jak i chlorowana woda w basenie działają drażniąco na strukturę włosa, choć ich wpływ jest nieco inny. Sól zawarta w wodzie morskiej działa higroskopijnie. Oznacza to, że wyciąga wilgoć z włosów, prowadząc do ich przesuszenia i szorstkości. Dodatkowo osadza się na łodydze włosa, tworząc na niej sztywną, chropowatą powłokę, która osłabia elastyczność i utrudnia rozczesywanie.

Chlor w wodzie basenowej ma natomiast działanie odkażające, ale również żrące. Niszczy naturalną warstwę lipidową chroniącą włosy, wypłukuje pigment (co szczególnie dotyka osób farbujących włosy), a w przypadku blondynek może prowadzić do pojawienia się nieestetycznego zielonkawego odcienia. Włosy po częstych kąpielach w basenie stają się matowe, kruche i bardziej podatne na łamanie się.

Warto zwrócić uwagę, aby nie czekać z tym krokiem do wieczora. Nawet jeśli planujesz umyć włosy później, już samo przepłukanie ich wodą z kranu lub butelki może znacznie ograniczyć negatywne skutki kąpieli.

Po dokładnym oczyszczeniu czas na nawilżenie - to najważniejszy etap pielęgnacji włosów po kąpieli w basenie lub morzu. Najlepiej sprawdzają się odżywki i maski o działaniu nawilżająco-regenerującym, które zawierają humektanty i emolienty. Humektanty - takie jak gliceryna, kwas hialuronowy czy miód - przyciągają wodę do wnętrza włosa, natomiast emolienty - oleje roślinne, masła, silikony - tworzą ochronną powłokę, która zapobiega jej odparowywaniu.

W letnich miesiącach warto nakładać maskę nawet co dwa-trzy dni. Na szczególnie przesuszone końcówki można stosować olejowanie, czyli nakładanie olejów roślinnych na lekko wilgotne włosy przed myciem. Najlepiej sprawdza się olej kokosowy, arganowy, z pestek winogron lub z awokado.

Pielęgnacja po kąpieli jest ważna, ale jeszcze lepiej jest zapobiegać zniszczeniom zanim do nich dojdzie. Włosy warto zabezpieczać przed wejściem do wody. Można to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest zastosowanie odżywki bez spłukiwania lub specjalnego sprayu ochronnego z filtrami UV. Preparaty tego typu tworzą na włosach warstwę ochronną, która ogranicza przenikanie soli i chloru oraz redukuje skutki działania słońca.