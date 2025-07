Dlaczego warto robić powidła śliwkowe?

Powidła śliwkowe są skutecznym i smacznym sposobem na zatrzymanie smaku śliwek i rozkoszowanie się nim także zimą. Owoce te zawierają szereg wartości odżywczych. Są źródłem błonnika, który wspiera układ trawienny, ale także witamin A, C, K i składników mineralnych takich jak potas, żelazo i magnez. W ich składzie znajdują się także cenne antyoksydanty.

Choć przygotowanie domowych powideł śliwkowych wymaga czasu, to warto podjąć ten wysiłek. Wykazują szereg korzyści zdrowotnych m.in.:

poprawiają trawienie,

wzmacniają kości,

budują odporność,

korzystnie wpływają na układ krwionośny, w tym regulują ciśnienie krwi.

Powidła śliwkowe zachwycają swoim aromatem i smakiem. Możesz je użyć do wielu dań np. na kanapki, do naleśników i mięs. Wyśmienicie smakują również ciasta z powidłami śliwkowymi.

Jak przygotować śliwki?

Nie wszystkie śliwki nadają się do przygotowania powideł śliwkowych. Warto wybierać słodkie odmiany i dojrzałe owoce - nawet z lekko pomarszczoną skórką. Wówczas zawierają najmniej wody i najwięcej naturalnego cukru. Unikaj jednak śliwek przejrzałych czy zepsutych. Owoce mają mieć głęboki fioletowy kolor.

Jakie odmiany są najlepsze do przygotowania powideł? Wybieraj przede wszystkim późne odmiany śliwek węgierek z sierpnia czy nawet września. Odmiany owocujące w lipcu wyróżniają się większą kwasowością.

Kiedy masz już wybrane owoce, czas przygotować je do gotowania. W tym celu umyj śliwki, wyjmij z nich pestki i pokrój na mniejsze fragmenty. Owoce podczas gotowania i tak się rozpadną, więc nie musisz robić tego bardzo dokładnie. Ile śliwek potrzebujesz do powideł? To zależy, ile gotowego produktu chcesz otrzymać. Do przygotowania kilograma słodkiego przetworu potrzebujesz ok. 3-4 kg świeżych owoców.

Jak smażyć powidła ze śliwek?

Najważniejszym etapem przygotowania powideł jest smażenie. Podczas smażenia dochodzi do karmelizacji naturalnie występujących w śliwkach cukru, dzięki czemu powidła zyskują wyjątkowy smak i aromat. Wymaga to jednak sporego nakładu czasu i uwagi. Należy pilnować i mieszać owoce, aby się nie przypaliły.

Do smażenia śliwek najlepiej wybrać spory garnek z grubym dnem, który równomiernie się nagrzewa. Im większa powierzchnia garnka i cieńsza warstwa śliwek, tym woda szybciej odparuje, a powidła zgęstnieją.

Aby powidła były gęste, należy je smażyć przez 5-6 godzin 123RF/PICSEL

Na początek warto wlać odrobinę wody na dno garnka. Dzięki temu owoce nie przysmażą się, zanim wypuszczą sok. Ważne jest również, aby ustawić kuchenkę na niewielką moc.

Powidła wymagają średnio ok. 5-6 godzin smażenia, aby nabrały odpowiedniej konsystencji. Proces ten można rozłożyć na kilka dni i smażyć je np. po 1-2 godziny dziennie. Na ostateczny czas przygotowania powideł ma jednak wpływ wiele czynników, choćby ilość śliwek, ich odmiana, zawartość dodatkowego cukru lub pektyn.

Tradycyjne powidła śliwkowe

W polskiej kuchni powidła śliwkowe znane są już od XVIII wieku. Odnaleziono przepisy na te przetwory z dodatkiem jabłek czy pigwy. Tradycyjne powidła śliwkowe przygotowuje się bez cukru. Jest to najprostszy, a zarazem najzdrowszy sposób.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby do powideł dodać aromatyczne przyprawy takie jak cynamon, goździki czy gorzką czekoladę. Aby przyspieszyć zagęszczanie się powideł, można dodać pektyny np. z jabłek.

Powidła śliwkowe z cukrem

Wiele osób decyduje się jednak dodać do powideł cukru. Można zrobić to przed smażeniem, wówczas owoce szybciej wypuszczą sok, a do gotowania nie trzeba będzie wlewać wody.

Ile cukru dodać do powideł? To zależy od odmiany śliwek. Najczęściej niepełna szklanka cukru wystarczy na 2 kilogramy owoców. Jeśli śliwki są słodkie, wystarczy pół szklanki.

Dodatkową korzyścią z dodania cukru do powideł jest szybsze gęstnienie i krótszy czas smażenia. Ponadto cukier chroni owoce przed rozwojem drobnoustrojów.

Jak pasteryzować i przechowywać powidła?

Po odparowaniu wody z powideł, gdy są jeszcze ciepłe, przelej je do wyparzonych słoików, pozostawiając 1 cm wolnej przestrzeni. Następnie ustaw je do góry dnem, co uszczelni pokrywkę. To jednak nie wystarczy, aby przez długi czas przechowywać przetwory w domowej spiżarni. Powidła należy pasteryzować. Możesz zrobić to na dwa sposoby.

Pasteryzowanie powideł w wodzie - dno sporego garnka wyłóż ścierką kuchenną lub pieluchą tetrową. Słoiki ułóż jeden obok, ale tak, aby się nie stykały. Wlej wodę do garnka na wysokość 3/5 słoika. Gotuj na małej mocy kuchenki przez około 20 min.

Pasteryzacja powideł w piekarniku tzw. sucha - ustaw piekarnik na 100-110 stopni Celsjusza. Słoiki pasteryzuj przez 20 min.

Jak sprawdzić, czy słoik złapał? Pokrywka powinna być wklęsła. Powidła bez dodatku cukru pasteryzuj dwa razy.

Powidła mogą być przechowywane nawet przez rok. Warto je ustawić w miejscu chłodnym bez dostępu do światła słonecznego np. piwnicy czy domowej spiżarni. Po otwarciu powidła przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 2 tygodni.

Najczęstsze błędy przy robieniu powideł

Wiele osób zniechęca się do robienie domowych powideł z powodu długiego czasu przygotowania. Czasami smak i konsystencja gotowych powideł nie są zadowalające, a czasami większość przetworów po prostu pokrywa się pleśnią. Co jest przyczyną? Oto najczęstsze błędy przy robieniu powideł:

wybór niedojrzałych lub zbyt wodnistych śliwek,

za szybkie gotowanie, co prowadzi do przypalenia się owoców i zepsucia ich smaku,

przypalenie spowodowane jest także zbyt rzadkim mieszaniem owoców w garnku,

źle przeprowadzona pasteryzacja lub niewyparzone słoiki powodują szybsze zepsucie się przetworu.

Częstym błędem w przygotowaniu powideł jest również zbyt krótkie smażenie.

Jak poznać, że powidła są gotowe?

Gotowe powidła powinny być gęste. Warto jednak wiedzieć, że owoce gęstnieją także po wystudzeniu. Jak zatem sprawdzić, czy są już gotowe? Wystarczy łyżkę powideł wyłożyć na zimny talerzyk i poczekać aż wystygną. Po tym czasie najlepiej podnieść talerzyk i zobaczyć, czy powidła spływają. Jeśli nie spływają - są gotowe i można je przelewać do słoików.

Dietetyczne powidła śliwkowe bez cukru 123RF/PICSEL

Jak zrobić powidła ze śliwek? Przepis domowy krok po kroku

Przepis na powidła domowe można dowolnie modyfikować, zaczynając od ilości użytych owoców, a kończąc na dodatkach takich jak miód, cytryna, czekolada czy aromatyczne przyprawy. Poniżej znajdziesz podstawowy przepis na powidła bez cukru.

Do przygotowania powideł potrzebujesz:

śliwki - 5 kg

woda - ok. ¼ szklanki

Śliwki przygotuj według wskazówek zawartych powyżej. Umyj je, wyjmij z nich pestki i pokrój. Następnie przełóż do garnka i zalej odrobiną wody, aby zapobiec ich przysmażeniu. Smaż śliwki do uzyskania pożądanej konsystencji, często mieszając. Cały proces możesz rozłożyć na kilka dni. Kiedy powidła będą dostatecznie gęste, przełóż je do słoików i pasteryzuj przez 20 min metodą na mokro lub na sucho.

"Ewa gotuje": Drożdżówki z budyniem i śliwkami Polsat