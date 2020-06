Kofty to nic innego jak szaszłyki z mięsa mielonego, z których słynie przede wszystkim kuchnia arabska. Mogą być interesującą alternatywą dla klasycznych kotletów mielonych.

Zdjęcie Już jedna porcja pozwoli się najeść, ale i tak trudno na niej poprzestać /123RF/PICSEL

Składniki 800 g mielonej wołowiny

1/2 pęczka natki pietruszki

1 mała cebulka

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

szczypta cukru

1 łyżeczka papryki słodkiej lub ostrej

1 łyżka oliwy z oliwek

1. Natkę pietruszki myjemy i siekamy drobno, podobnie postępujemy z czosnkiem i cebulką.



2. Mięso łączymy z warzywami, dodajemy przyprawy i łyżkę oliwy, mieszamy całość i chłodzimy w lodówce ok. 30 min.



3. Z masy formujemy podłużne kotlety i nabijamy je na patyczki do szaszłyków (te warto wcześniej dobrze schłodzić). Smażymy skropione oliwą kotlety na grillu lub na patelni grillowej przez ok. 15 minut, obracając co jakiś czas, by smażyły się równomiernie. Podajemy z ulubionymi dodatkami.