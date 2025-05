Katarzyna Butowtt: Najpiękniejsza modelka lat 70. wraca na wybieg. W PRL-u zagrała w ponad stu reklamach

Katarzyna Butowtt urodziła się w 1956 roku w Warszawie. Była pięknym dzieckiem i już w szkole podstawowej zwróciła uwagę fotografa, który poprosił, by stanęła w pierwszym rzędzie i zapozowała do dodatkowych zdjęć.

Na przełomie lat 70. i 80. Katarzyna Butowtt brała udział w pokazach mody w Szwajcarii i Francji oraz w kilku zagranicznych sesjach zdjęciowych. Dostała nawet propozycję kilkusezonowego kontraktu w Paryżu, lecz zrezygnowała i wróciła do kraju. Pojawiała się za to na wybiegach w Mongolii.

- "Lata 70. i 80. były dla mnie niezwykle intensywne pod względem zawodowym. Byłam modelką. Dość wziętą. Może było to kwestią tego, że modelki w tamtych czasach można było policzyć na palcach, pracy z kolei była masa. Nas nie traktowano tak, jak traktuje się dziś osoby prezentujące modę na wybiegu. Niegdyś na modelki patrzono z ukosa. Stawiano nas na równi z dziewczynami do towarzystwa, czyli nie było to zaszczytem. Teraz jest to postawione na głowie. Czasami żartuję, że należałam do kadry narodowej" - powiedziała Wiktorowi Krajewskiemu w wywiadzie dla "Vivy".