Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu?

Wycinka drzew bez zezwolenia jest możliwa przy spełnieniu kilku warunków. Nie potrzebujesz zgody na usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego.

W przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego obwód nie może być większy niż 65 cm, natomiast gdy mowa o pozostałych gatunkach drzew, to ich obwód nie może przekraczać 50 cm.

Ponadto można usuwać krzew lub krzewy rosnące w skupisku, jeśli zajmują powierzchnię mniejszą niż 25 mkw.

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew z własnej działki należy złożyć do urzędu miasta lub gminy. Jeśli nieruchomość, z której chcemy usunąć drzewa, wpisana jest do rejestru zabytków, wówczas wniosek powinien trafić do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Warto nadmienić, że gotowy wzór wniosku na wycięcie drzewa można znaleźć w rządowym serwisie biznes.gov.pl.

Na wycinkę niektórych drzew nie trzeba mieć zezwolenia 123RF/PICSEL

Wycinka drzew z działki szybsza i łatwiejsza?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, który przewiduje m.in. wprowadzenie 35-dniowego terminu liczonego od dnia zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu od zamiaru usunięcia drzewa przez organ, do którego wniesiono zgłoszenie.

"Powyższa zmiana pozwoli na zabezpieczenie wnioskodawców przed bezczynnością lub przewlekłością postępowań. Projektowany 35-dniowy termin jest sumą terminu na oględziny i sprzeciw, co zdyscyplinuje organy do przeprowadzenia oględzin w pierwotnym 21-dniowym terminie i zabezpieczy wnioskodawców, zmniejszając uciążliwości związane z oczekiwaniem na decyzję i zwiększając bezpieczeństwo w przypadkach, gdy drzewo przeznaczone do wycinki stanowi zagrożenie" - czytamy w projekcie ustawy.

W związku z tym usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (tzw. milcząca zgoda).

"Oczekiwanym efektem interwencji jest skrócenie czasu trwania postępowań administracyjnych w przedmiocie usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej" - podkreśla resort klimatu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ, do którego wniesiono zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta), po dokonaniu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia oględzin, może w terminie 14 dni od dnia oględzin, wnieść sprzeciw co do tego zamiaru.

"Usunięcie drzewa może nastąpić jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Jeśli zatem oględziny nie zostały przeprowadzone w instrukcyjnym terminie 21 dni, to termin do wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna biegu. To zaś może spowodować, że postępowania dotyczące usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą się nadmiernie przedłużać" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby wprowadzenia zmian w przepisach.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 r.

