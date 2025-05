Kiedy zbierać pokrzywę?

Choć spotkać ją można przez cały sezon, najlepszy czas na zbiór pokrzywy to kwiecień i maj. Jeśli chcemy skorzystać z jej zdrowotnego potencjału, musimy zdążyć, zanim roślina zacznie kwitnąć. Wtedy zawiera najwięcej witamin i minerałów, a jej liście są młode, delikatne i łatwe w obróbce.

Zanim wyruszysz w teren, pamiętaj, by pokrzywę zbierać z dala od dróg i terenów przemysłowych. Wybieraj młode, wierzchołkowe liście - najlepiej z górnych 10-15 cm łodygi. Obowiązkowe jest zbieranie pokrzywy w rękawiczkach, by nie narażać się na poparzenia i bąble.

Majowa pokrzywa - jakie ma właściwości lecznicze?

Z jednej strony dla ogrodników bywa pospolitym i uciążliwym chwastem. Z drugiej - z jej walorów zdrowotnych medycyna naturalna przez całe wieki czerpała garściami. Nic dziwnego, bowiem pokrzywa to prawdziwa skarbnica niezbędnych dla zdrowia substancji. Szczególnie wiosną zielone liście bogate są w witaminy: A, B2, C oraz K. Nie brakuje w nich minerałów: żelaza, magnezu, wapnia, krzemu i potasu. Nie bez znaczenia się związki bioaktywne, do których należą flawonoidy i garbniki.

Pokrzywa świetnie nadaje się do przygotowania bogatego w witaminy naparu Madeleine Steinbach 123RF/PICSEL

Na co pomaga pokrzywa?

Choć można dodawać ją do różnorodnych dań, w tym zup czy potraw jajecznych, bardzo dobre efekty przynosi picie naparu z liści pokrzywy. Szczególnie zaleca się spożywanie go rano na czczo, zanim zasiądziemy do śniadania. Rozrusza organizm, który po nocy jest w stanie zastoju. Nawodni ciało i pobudzi przemianę materii. Pokrzywa ma właściwości oczyszczające i moczopędne, dlatego lepiej spożywać ją rano niż przed snem.

Bogaty skład wiosennej pokrzywy przekłada się także na wspieranie wątroby i nerek. Działa przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Wzmacnia układ odpornościowy i cały organizm, zwłaszcza w okresach wytężonego wysiłku fizycznego oraz umysłowego, a także po przebytych chorobach. Pomoże obniżać poziom cukru i cholesterolu, a ze względu na wysoką zawartość żelaza i witaminy C przeciwdziała anemii. Czujesz się osłabiony i nie do końca w formie? Kuracja pokrzywą okaże się w tym przypadku bardzo pomocna.

Zbieraj w maju i pij o poranku

Korzystajmy z sezonowego skarbu natury, póki jest dostępny. Napar z pokrzywy można przyrządzać zarówno z suszonej, jak i świeżej pokrzywy. Wiosną interesuje cię drugi wariant? Praca w kuchni jest wyjątkowo prosta.

Garść liści pokrzywy umyj pod chłodną, bieżącą wodą i wrzuć do szklanki. Zalej wodą o temperaturze 80-85°C. Przykryj talerzykiem i zaparzaj przez 10-15 minut, następnie odcedź. Napar nadaje się od razu do spożycia. Jeśli masz ochotę, możesz wzbogacić go dwoma plasterkami imbiru lub plastrem pomarańczy.

Ziołowa kuracja powinna jednorazowo trwać nie dłużej niż trzy tygodnie. Po tym czasie zaleca się zrobić przerwę, aby napar nie doprowadzał do nadmiernego wypłukiwania minerałów przez swoje moczopędne działanie.

Pokrzywa - przeciwwskazania

Mimo że przysłuży się osobom osłabionym, zmagającym się z problemami skórnymi (w tym egzemą i trądzikiem), seniorom, sportowców i osobom na diecie odchudzającej, jak do każdego produktu, do pokrzywy należy podchodzić z rozwagą.

Nie jest polecana dla kobiet w ciąży i karmiących. Konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem kuracji konieczna jest także w przypadku zaburzeń elektrolitowych, chorób nerek (działanie pokrzywy mogłoby je dodatkowo obciążać) oraz stosowania leków rozrzedzających krew.

