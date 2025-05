Justyna Szyc-Nagłowska to polska dziennikarka, autorka i producentka podcastów. Tematy jej szczególnie bliskie to te związane z emocjami, świadomym życiem i rodzicielstwem. Ukończyła reżyserię w szkole filmowej, a obecnie skupia się na tworzeniu treści medialnych, które mają na celu wspieranie i inspirowanie słuchaczy

"Matka też człowiek" to podcast, który skupia się na prawdziwym obliczu macierzyństwa, bez upiększeń i filtrów. Porusza tematy takie jak depresja poporodowa, odzyskiwanie czasu dla siebie czy emocje towarzyszące rodzicielstwu. Swoimi doświadczeniami dzielą w nim z Justyną zaproszone przez nią kobiety. "Nagłowska na głos" to kolejna produkcja podcastowa naszej gościni. W tym podcaście Justyna rozmawia z różnymi osobami o emocjach, świadomości i drodze do szczęśliwego życia. To przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje uczucia.