Awokado: Jak wybrać idealne?

Kuchnia

Awokado to ulubiony owoc wielu osób. Może stanowić dodatek do kanapek, sałatek oraz dipów. Znajdą się jednak osoby, które unikają awokado ze względu na to, że znalezienie odpowiednio dojrzałego nie raz stanowiło dla nich trudne zadanie. Podpowiadamy jak wybierać awokado, by stanowiło smaczny składnik wielu dań i przekąsek.

Zdjęcie Odmiana Fuerte charakteryzuje się zieloną skórką / 123RF/PICSEL