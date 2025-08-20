Przepis na knedle ze śliwkami z babcinego zeszytu. Sekret smaku tkwi w prostocie

Takich obiadów się nie zapomina. Knedle ze śliwkami to dla wielu osób smak dzieciństwa. Tak proste danie przygotowywały nasze babcie. Ten smak z pewnością zachwyci każdego!

Knedle ze śliwkami robi się szybko, a smakiem zachwycą każdego
Knedle ze śliwkami robi się szybko, a smakiem zachwycą każdegoMateusz GrochockiEast News

Szukasz pomysłu na obiad? Zamiast wymyślnych potraw, postaw na knedle ze śliwkami. W Polsce trwa sezon na te smaczne owoce, więc aż żal ich nie wykorzystać. Co więcej, proste danie wielu osobom kojarzy się z beztroskimi latami dzieciństwa. Babcie przygotowywały knedle ze śliwkami wedle prostego przepisu. Do tego przygotowana na maśle bułka tarta, odrobina cukru i odrobina kwaśnej śmietany. Ten smak zachwyci każdego!

Dorodne śliwki doskonale nadają się do ciasta
Dorodne śliwki idealnie nadają się na knedle123RF/PICSEL

Przepis na knedle ze śliwkami z babcinego zeszytu

Składniki

Składniki na ciasto:

  • 500 g obranych ziemniaków,
  • 200 g mąki pszennej,
  • 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej,
  • 1 jajko,
  • szczypta soli.

Składniki

Dodatki:

  • śliwki węgierki,
  • cukier,
  • masło,
  • bułka tarta,
  • kwaśna śmietana.

Sposób przygotowania: 

  1. Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie. Przestudź i przepuść przez praskę. Na stolnicę wysyp mąkę pszenną i ziemniaczaną, dodaj ostudzone ziemniaki, szczyptę soli i całość zagnieć. Ciasto podziel na pół i uformuj dwa rulony. Podziel je równo na mniejsze porcje.
  2. Śliwki dokładnie umyj, osusz i wyjmij z nich pestki. Z każdej porcji ciasta uformuj kulę i delikatnie ją rozpłaszcz. Na środku ułóż śliwkę i zaklej.
  3. Tak przygotowane knedle wrzuć do lekko osolonego wrzątku i gotuj przez ok. 5 minut od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Wyjmij knedle i odstaw na moment, by odciekły z wody.
  4. Podaj z bułką tartą zarumienioną na maśle, posyp cukrem i dodaj kwaśną śmietanę.
  5. W wersji bardziej nowoczesnej cukier możecie zastąpić ksyliotlem, a zamiast śmietany dodać jogurt naturalny lub grecki.

