Szukasz pomysłu na obiad? Zamiast wymyślnych potraw, postaw na knedle ze śliwkami. W Polsce trwa sezon na te smaczne owoce, więc aż żal ich nie wykorzystać. Co więcej, proste danie wielu osobom kojarzy się z beztroskimi latami dzieciństwa. Babcie przygotowywały knedle ze śliwkami wedle prostego przepisu. Do tego przygotowana na maśle bułka tarta, odrobina cukru i odrobina kwaśnej śmietany. Ten smak zachwyci każdego!