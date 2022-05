26 maja warto odwiedzić mamę ze specjalnym podarunkiem oraz pysznymi wypiekami. W dzień matki podaruj swojej rodzicielce trochę czasu, rozmowy, a także słodką chwilę zapomnienia. Sprawdź, jak przyrządzić babeczkową bombonierkę, nad którą wspólnie spędzicie świetne chwile w ciepłej atmosferze.

Babeczkowa bombonierka DIY - zacznij od pojemnika

Choć dla niektórych może być to nieco nietypowe, przyrządzanie tych słodkich łakoci warto zacząć od opakowania. W sklepie papierniczym wyposaż się w możliwie największy, dosyć cienki karton w dowolnym kolorze. Jeśli istnieje taka możliwość, poproś pracownika sklepu o docięcie brystolu do kwadratu. Do zrobienia pudełka na ciastka najlepiej zakupić brystol o wielkości ok. 70 cm x 70 cm. W tym wypadku stosujemy zasadę "im więcej, tym lepiej" - im większe pudełko stworzymy, tym więcej ciastek dostarczymy naszej mamie.

Zdjęcie Pudełko na babeczki możesz zrobić samodzielnie - to bardzo proste / 123RF/PICSEL

Babeczkowa Bombonierka na dzień matki - jak zrobić?

Kiedy posiadasz już kwadratowy karton, narysuj delikatnie dwie przekątne, które będą ułatwiać tworzenie pudełka. Teraz róg kartonu zaginamy do wewnątrz tak, aby czubkiem dotykał miejsce przecięcia się przekątnych. Tak zagięty fragment kartonu składamy jeszcze raz tak, aby jego krawędź przylegała do narysowanych linii, następnie odginamy i powtarzamy cykl z następnymi rogami.

Następnie zaginamy dwa rogi leżące do siebie naprzeciwko tak, aby ich czubki zetknęły się w miejscu przecięcia przekątnych dużego kwadratu. Dwa pozostałe Rogi zaginamy w ten sam sposób, równocześnie wspólny fragment zaginając do środka. Jeśli chcemy przygotować również pokrywę, potrzebujemy odrobinę większego kartonu, a następnie powtarzamy całą sekwencję.

Babeczkowa Bombonierka DIY - słodki upominek na dzień matki

Do przygotowania babeczek do bombonierki będziesz potrzebować:

1 jajko;

1 szklanki mąki;

2 łyżki kakao;

0,5 szklanki mleka;

0,5 szklanki oleju;

1/3 szklanki cukru;

1 łyżeczkę proszku.

Babeczki udekorujesz kremem czekoladowym, który zrobisz z:

0,5 opakowania budyniu waniliowego;

1 szklanki mleka;

0,5 kostki masła;

2 łyżki kakao;

1 łyżka cukru pudru.

Babeczkowa Bombonierka - przepis na dzień matki

Z podanych składników wyjdzie około 20 - 24 babeczki. Jeśli potrzebujesz więcej, koniecznie powiel ilość składników. Zacznij od zmieszania suchych składników w osobnej misce. W większej połącz ze sobą mleko, olej i jajko, a następnie wmieszaj suchy miks. Jeśli składniki nie chcą się połączyć, użyj miksera. Masę przekładamy do formy muffinkowej wyłożonej papierowymi papilotami. Pamiętaj, żeby zostawić ciastu dużo miejsca do wyrośnięcia. Pieczemy 15 - 20 minut w 160 stopniach.

Przygotowując krem, zacznij od ugotowaniu budyniu i ostudzeniu go. W osobnej misce ubijamy masło z cukrem pudrem. Do puszystej masy budyń dodajemy po łyżce, miksujemy. Na koniec dodajemy kakao, miksujemy do ujednolicenia koloru.

Babeczki dekorujemy po ostudzeniu. Smacznego!