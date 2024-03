Masło utrzeć z 25 dag cukru, dodać żółtka i cukier waniliowy. Mąkę połączyć z proszkiem do pieczenia, przesiać, po czym na przemian z mlekiem (lub śmietaną) dodać do utartych z cukrem żółtek - cały czas mieszając.

Formę na babkę (okrągła o pojemności 1 i 1/2l) wysmarować masłem i wysypać bułką tartą. Nakładanie ciasta zacząć od kilku łyżek masy "białej", następnie dać kilka łyżek czekoladowej i tak do wyczerpania ciasta - bacząc, by na wierzchu była masa z kakao.

Piec ok. 1 i 1/2 godziny w piekarniku nagrzanym do 180 st. C.