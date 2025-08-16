W 2020 roku zaczęła obowiązywać w Polsce pełna segregacja odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Segregacja odpadów w Polsce: Główne zasady

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne,

papier,

opakowania szklane,

tekstylia,

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Od 1 stycznia 2025 roku zobowiązani jesteśmy także do segregacji tekstyliów. Stare ubrania, pościel, bieliznę, firanki, ścierki, ręczniki i inne oddajemy do najbliższego PSZOKu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nowe przepisy wprowadziła unijna dyrektywa i obowiązują one w całej Polsce.

Najwięcej trudności przysparza jednak wciąż Polakom właściwa segregacja plastiku, metali oraz tworzyw sztucznych. Gdzie powinniśmy wyrzucić np. okładki po zeszytach? Wielu z nas wciąż popełnia błąd.

Gdzie wyrzucić okładki po zeszytach? Najpierw sprawdź tą jedną rzecz africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucić okładki po zeszytach? Kluczowa jedna kwestia

Okładki po zeszytach, w zależności od materiału, powinny być wyrzucane do odpowiednich pojemników:

twarde okładki, ze względu na zawartość różnych materiałów, takich jak klej, tkanina czy plastik wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane,

papierowe okładki zeszytów w miękkich oprawach wyrzucamy do pojemnika na papier (niebieski). Nie mogą być one jednak pokryte folią lub inną powłoką utrudniającą recykling,

w przypadku zeszytów spiralnych, kartki możemy wrzucić do pojemnika na papier, a elementy metalowe (spirala) i plastikowe (okładki) - do pojemnika na odpady zmieszane lub do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

śliskie okładki pokryte folią lub inną powłoką, która utrudnia recykling, wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

