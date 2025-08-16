Gdzie wyrzucić okładki po zeszytach? Polacy wciąż robią błąd

Już za niecałe trzy tygodnie rozpocznie się nowy rok szkolny - w wielu polskich domach trwają więc już przygotowania do tego dnia, zakupy i wielkie porządki w książkach i przyborach z poprzedniej klasy. Gdzie powinniśmy wyrzucić zniszczone okładki po zeszytach? Wielu Polaków wciąż nie ma pojęcia.

Okładki po zeszytach muszą trafiać do właściwych pojemników
Okładki po zeszytach muszą trafiać do właściwych pojemników Adam Guz/ReporterEast News

W 2020 roku zaczęła obowiązywać w Polsce pełna segregacja odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Segregacja odpadów w Polsce: Główne zasady

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

  • metale i tworzywa sztuczne,
  • papier,
  • opakowania szklane,
  • tekstylia,
  • odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Od 1 stycznia 2025 roku zobowiązani jesteśmy także do segregacji tekstyliów. Stare ubrania, pościel, bieliznę, firanki, ścierki, ręczniki i inne oddajemy do najbliższego PSZOKu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nowe przepisy wprowadziła unijna dyrektywa i obowiązują one w całej Polsce.

Najwięcej trudności przysparza jednak wciąż Polakom właściwa segregacja plastiku, metali oraz tworzyw sztucznych. Gdzie powinniśmy wyrzucić np. okładki po zeszytach? Wielu z nas wciąż popełnia błąd.

Gdzie wyrzucić okładki po zeszytach? Najpierw sprawdź tą jedną rzecz
Gdzie wyrzucić okładki po zeszytach? Najpierw sprawdź tą jedną rzecz africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucić okładki po zeszytach? Kluczowa jedna kwestia

Okładki po zeszytach, w zależności od materiału, powinny być wyrzucane do odpowiednich pojemników:

  • twarde okładki, ze względu na zawartość różnych materiałów, takich jak klej, tkanina czy plastik wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane,
  • papierowe okładki zeszytów w miękkich oprawach wyrzucamy do pojemnika na papier (niebieski). Nie mogą być one jednak pokryte folią lub inną powłoką utrudniającą recykling,
  • w przypadku zeszytów spiralnych, kartki możemy wrzucić do pojemnika na papier, a elementy metalowe (spirala) i plastikowe (okładki) - do pojemnika na odpady zmieszane lub do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
  • śliskie okładki pokryte folią lub inną powłoką, która utrudnia recykling, wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
