Gdzie wyrzucić okładki po zeszytach? Najpierw sprawdź tą jedną rzecz

Gdzie wyrzucić okładki po zeszytach? Polacy wciąż robią błąd
Już za niecałe trzy tygodnie rozpocznie się nowy rok szkolny - w wielu polskich domach trwają więc już przygotowania do tego dnia, zakupy i wielkie porządki w książkach i przyborach z poprzedniej klasy. Gdzie powinniśmy wyrzucić zniszczone okładki po zeszytach? Wielu Polaków wciąż nie ma pojęcia.
W 2020 roku zaczęła obowiązywać w Polsce pełna segregacja odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Segregacja odpadów w Polsce: Główne zasady
Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:
- metale i tworzywa sztuczne,
- papier,
- opakowania szklane,
- tekstylia,
- odpady biodegradowalne.
Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.
Od 1 stycznia 2025 roku zobowiązani jesteśmy także do segregacji tekstyliów. Stare ubrania, pościel, bieliznę, firanki, ścierki, ręczniki i inne oddajemy do najbliższego PSZOKu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nowe przepisy wprowadziła unijna dyrektywa i obowiązują one w całej Polsce.
Najwięcej trudności przysparza jednak wciąż Polakom właściwa segregacja plastiku, metali oraz tworzyw sztucznych. Gdzie powinniśmy wyrzucić np. okładki po zeszytach? Wielu z nas wciąż popełnia błąd.
Gdzie wyrzucić okładki po zeszytach? Kluczowa jedna kwestia
Okładki po zeszytach, w zależności od materiału, powinny być wyrzucane do odpowiednich pojemników:
- twarde okładki, ze względu na zawartość różnych materiałów, takich jak klej, tkanina czy plastik wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane,
- papierowe okładki zeszytów w miękkich oprawach wyrzucamy do pojemnika na papier (niebieski). Nie mogą być one jednak pokryte folią lub inną powłoką utrudniającą recykling,
- w przypadku zeszytów spiralnych, kartki możemy wrzucić do pojemnika na papier, a elementy metalowe (spirala) i plastikowe (okładki) - do pojemnika na odpady zmieszane lub do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
- śliskie okładki pokryte folią lub inną powłoką, która utrudnia recykling, wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.