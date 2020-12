Najczęściej przygotowuje się je z kawałków ciasta lub, tak jak w przypadku naszej propozycji, z herbatników, stanowiących bazę i dodatków. Rezultaty zawsze są zachwycające.

Zdjęcie Na jednej sztuce poprzestać trudno /123RF/PICSEL

Składniki 600 g klasycznych herbatników (6 małych opakowań)

1/3 szklanki cukru (może być trzcinowy)

1/2 szklanki wody

1 mały słoiczek dżemu wiśniowego z kawałkami owoców

2-3 łyżki kakao

1/2 kostki margaryny

1 duża garść rodzynków

zapach rumowy do ciast

kolorowa posypka

wiórki kokosowe

Rodzynki opłukujemy, umieszczamy w miseczce i zalewamy gorącą wodą. Moczymy ok. 30 minut, osączamy.



100 g herbatników kruszymy na mniejsze kawałki (by było łatwiej je zblendować) i blendujemy je na proszek. Pozostałe 500 g herbatników tylko kruszymy.



W garnku zagotowujemy wodę z margaryną i cukrem, dodajemy trzy łyżki kakao, mieszamy powstałą masę.



Do masy dodajemy dżem, namoczone rodzynki, zapach do ciast, pokruszone herbatniki i herbatniki zmienione na proszek.



Z masy formujemy niewielki kuleczki, obtaczamy je w posypce (możemy obsypać je dodatkowo wiórkami kokosowymi i odrobiną kakao).



Wstawiamy kulki do lodówki na całą noc.