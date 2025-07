Jedziesz do Chorwacji autem? Jeden błąd i płacisz ponad 11 tys. zł

Natalia Jabłońska

Chorwacja to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wśród Polaków. Niestety wystarczy chwila nieuwagi, by z tego pięknego kraju wrócić uboższym o ponad 11 tys. zł. Właśnie taką karę mogą otrzymać kierowcy, którzy w Chorwacji przekroczą dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. To jednak nie koniec złych informacji, bowiem za złamanie przepisów drogowych grozi również sankcja w postaci ograniczenia wolności do 60 dni.