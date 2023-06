Francuskie róże z jabłkami: Przepis

Na ich widok twoim gościom opadną szczęki - francuskie róże z jabłkami. Przepis zawiera zaledwie kilka tanich składników, dzięki czemu nie stracisz fortuny, a podane przez ciebie słodkie przekąski będą wyglądały niczym te serwowane w eleganckich restauracjach przez mistrzów sztuki cukierniczej.

Jeśli chcesz wykonać słodkie przekąski z jabłkami, przygotuj:



Składniki ciasto francuskie

3 jabłka

1 cytryna

ulubiony dżem

cukier do smaku

cynamon do smaku

Możesz kupić gotowe ciasto francuskie w sklepie, dzięki temu przygotowanie przekąski zajmie Ci niewiele ponad 10 minut (nie licząc pieczenia). Jeśli natomiast zdecydujesz się przygotować ciasto samodzielnie, będziesz potrzebować nieco więcej czasu i przepisu na ciasto francuskie .

Słodkie przekąski z jabłkami wymagają dżemu. W przepisie użyto marmolady z moreli, ale możesz wybrać dowolny dżem, który twoim zdaniem będzie dobrze komponował się z jabłkami i cynamonem.

Słodkie przekąski z jabłkami: Wykonanie

1. Aby przygotować francuskie róże z jabłkami, umyj owoce, przekrój je na pół i pokrój w cieniutkie plasterki (nie obieraj z łupki).

2. Włóż jabłka do miski i polej sokiem wyciśniętym z cytryny.

3. Wlej wodę, tak by przykrywała jabłka i dodaj do smaku cukru. Włóż do kuchenki mikrofalowej (600 W) na 3 minuty. Jeśli nie masz mikrofalówki, możesz je zblanszować .



4. W tym czasie pokrój ciasto na paski o grubości około 6 - 8 centymetrów i posmaruj je ulubionym dżemem.

5. Wyjmij jabłka z wody i układaj je na cieście francuskim łupką ku górze w połowie pasków. Tak, by część jabłka wystawała poza ciasto. Plastry powinny w części leżeć jedne na drugich.



6. Zawiń wystającą część ciasta na jabłka, a następnie zwiń pasek w rulon.

7. Rozchyl lekko ciasto i końcówki jabłek, tak by wyglądały jak płatki róży.

8. Posyp słodkie przekąski z jabłek cynamonem i cukrem.

9. Włóż do piekarnika rozgrzanego do temperatury 190 stopni Celsjusza na 20 minut.

10. Wyjmij z piekarnika i oprósz cukrem pudrem.

Smacznego!

