Banana split - kultowy deser

Scarlett Johansson powiedziała kiedyś, że to jej ulubiony deser - rozsmakowała się w nim do tego stopnia, że zawsze wybiera jedne linie lotnicze, bo tylko one serwują banana split. Receptura kultowego przysmaku nie należy do skomplikowanych, a jednak całość robi gigantyczne wrażenie.

Zdjęcie Autorem oryginalnego przepisu pochodzącego z 1904 roku był amerykański farmaceuta, David Strickler /123RF/PICSEL

Składniki 1 banan

1 gałka lodów czekoladowych

1 gałka lodów śmietankowych

1 gałka lodów owocowych

dowolne owoce do dekoracji

owocowa polewa

posypka (lub płatki migdałowe/rozgniecione orzechy)

bita śmietana

sok z cytryny

opcjonalnie - listki mięty

Połówki banana układamy na talerzu, skrapiamy sokiem z cytryny (w ten sposób nie ściemnieją zbyt szybko). Między połówkami układamy gałki lodów, dekorujemy owocami, polewą, miętą i posypką.



Możemy uzupełnić całość bitą śmietaną (ilość zależy od upodobań). Podajemy i zjadamy od razu.