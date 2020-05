Pod tą zagadkową nazwą ukrywają się nadziewane chińskie bułeczki parowe. Można je porównać do dobrze nam znanych pierogów - są też równie nieskomplikowane w przygotowaniu.

Zdjęcie

Ciasto



Składniki 500 g mąki pszennej + do podsypywania

150 ml mleka 3,2 proc.

150 ml wody przegotowanej

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli

Nadzienie



Składniki 500 g mielonego mięsa wieprzowo-wołowego

1 cebula

2 ząbki czosnku

4-5 łyżek sosu (ostrygowego, sojowego, itp.)

1 łyżka przyprawy do dań chińskich

olej do smażenia

1. Do miseczki wlewamy mleko i wodę (oba płyny powinny być lekko ciepłe), wsypujemy łyżeczkę cukru. Wkruszamy drożdże, mieszamy ostrożnie całość drewnianą łyżką, odstawiamy na kilka minut do czasu spienienia.



2. Mąkę przesiewamy z łyżką soli, łączymy ze spienionymi drożdżami, ręcznie wyrabiamy ciasto. Powinno być elastyczne i odchodzić od ręki. W razie potrzeby podsypujemy je mąką, możemy też uzupełnić wodę. Z ciasta formujemy kulkę, zostawiamy ją w miseczce, nakrywamy czystą ściereczką i pozostawiamy na 30-40 min.



3. W czasie, gdy ciasto wyrasta, przyrządzamy nadzienie - cebulę kroimy drobno, ząbki czosnku rozgniatamy. Warzywa te podsmażamy na rozgrzanym oleju, aż cebula się zeszkli. Dodajemy mięso mielone, przyprawę i sos, smażymy całość często mieszając ok. 10-12 min. Po tym czasie zdejmujemy patelnię z ognia.



4. Wyrośnięte ciasto chwilę wyrabiamy w dłoniach, przekładamy na oprószoną mąką stolnicę i rozwałkowujemy. Z ciasta wykrawamy kółka o średnicy ok. 10 cm (pomagamy sobie np. miseczką). Do każdego kółka nakładamy po dwie łyżki nadzienia, brzegi ciasta ściągamy do góry lekko skręcając je dłonią i sklejamy. Bułeczki gotujemy na parze ok. 15 min.