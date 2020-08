Barszczyk z fasolą

Barszczyk w tym wydaniu jest bardzo smaczny i błyskawiczny w przygotowaniu. Przypadnie do gustu zwłaszcza tym, którzy chcą odpocząć od zawiesistych, gęstych i mięsnych zup.

Składniki 3 buraki

3-4 ziemniaki

2 marchewki

pietruszka

kawałek selera

kawałek białej części pora

1/2 puszki drobnej fasoli w zalewie

2 ząbki czosnku

2 łyżki octu

sól, pieprz

majeranek, tymianek

nać pietruszki

2-3 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

1. Marchewki, pietruszkę, seler obieramy i kroimy drobno. Wrzucamy do garnka z pokrojonym kawałkiem białej części pora, listkami laurowymi i ziarenkami ziela angielskiego. Zalewamy dwoma litrami wody, gotujemy ok. 40 min, aż warzywa staną się miękkie. Pod koniec gotowania doprawiamy.



2. Buraki obieramy, myjemy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Dodajemy warzywa do buliony, lekko solimy i gotujemy, aż ziemniaki staną się miękkie. Wtedy dodajemy osączoną fasolkę, rozgniecione lub pokrojone drobno ząbki czosnku i ocet. Gotujemy jeszcze ok. 5 min, w razie potrzeby doprawiamy całość.