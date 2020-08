Biała czekolada na gorąco

Gdy myślisz o czekoladzie na gorąco, najprawdopodobniej masz przed oczami tę ciemną. Mało kto wie, że z białych tabliczek można stworzyć równie smakowity deser, słodki i rozkosznie rozgrzewający.

Zdjęcie Można uzupełnić deser dodatkami, ale z umiarem - jest naprawdę słodki /123RF/PICSEL

Składniki 1 tabliczka białej czekolady

0,5 l mleka 3,2 proc.

200 g śmietany kremówki 30 proc.

1 łyżka cukru

szczypta soli

opcjonalnie: dodatki typu cynamon, anyż

1. W rondelku umieszczamy czekoladę podzieloną na mniejsze części, zalewamy ją mlekiem i dodajemy szczyptę soli. Gotujemy całość na niewielkim ogniu, często mieszając i pilnując, by się nie przypaliła.



2. Przelewamy rozpuszczony napój do wysokich szklanek/pucharków. Możemy uzupełnić czekoladę np. dodatkiem cynamonu. W osobnym naczyniu ubijamy śmietankę z cukrem na sztywno. Przekładamy otrzymaną masę do szprycy/rękawa cukierniczego i wyciskamy na wierzchu gorącej czekolady. Pijemy, póki jest ciepła. Możemy też uprościć sobie pracę i wykorzystać gotową bitą śmietanę w spray'u.