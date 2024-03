Za włączeniem chleba Ezechiela do diety przemawia jego lekkostrawność. Pieczywo nie tylko wzbogaci codzienny jadłospis, ale przede wszystkim dostarczy organizmowi cennych substancji odżywczych.

Dietetycy wskazują, że regularne spożywanie chleba esseńskiego pomaga w obniżeniu zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, ciśnienia oraz cukru we krwi. Tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca.

Dlaczego chleb Ezechiela jest sprzymierzeńcem diety odchudzającej? Kromki tego wyjątkowego pieczywa zapewniają uczucie sytości na dłużej. Tym samym hamują chęć podjadania i sprzyjają utracie masy ciała.

Czym jest chleb Ezechiela?

Pierwsze informacje o pożywnym chlebie Ezechiela, nazywanym także chlebem esseńskim, znajdziemy wertując karty Biblii, a konkretnie Księgę Ezechiela. Z zapisanej na nich historii dowiemy się, że był to jedyny pokarm proroka, który przebywał na pustyni. Bóg nakazał mu, by pościł nieprzerwanie przez 390 dni. W tym czasie mógł się żywić jedynie tym chlebem.

Co ciekawe, to właśnie sam Stwórca miał wskazać Ezechielowi konkretne składniki, z których powinno powstać pieczywo. Współcześnie ten rodzaj chleba stanowi prawdziwy rarytas zwłaszcza w okresie Świąt Wielkanocnych. Choć może wydawać się, że do jego przygotowania niezbędne są lata praktyki oraz dryg do wypieków, sam przepis nie jest zbyt skomplikowany.

Czy chleb Ezechiela jest zdrowy?

Choć oryginalny przepis na chleb Ezechiela ma już ponad dwa tysiące lat, współcześnie zaczyna zyskiwać coraz większą popularność. Dzieje się tak za sprawą dietetyków i zwolenników zdrowego żywienia. Okazuje się, że to właśnie biblijne pieczywo ma potencjał do zostania jednym z najzdrowszych dodatków do śniadania lub kolacji. Dlaczego dietetycy zachwycają się chlebem Ezechiela?

Jak krok po kroku przygotować chleb esseński? 123RF/PICSEL

W składzie pieczywa znajduje się niewielka zawartość glutenu i spora porcja cennego białka i błonnika. Ze względu na brak cukru mogą spożywać go także diabetycy oraz osoby będące na aktywnej diecie odchudzającej. Chleb esseński to bezpieczna opcja dla wegan - nie zawiera masła, mleka, drożdży, ani innych produktów odzwierzęcych. W biblijnym chlebie znajdziemy ponadto:

cynk,

wapń,

magnez,

żelazo,

kwas foliowy,

witaminę B6.

Biblijny chleb Ezechiela

Szeroka oferta piekarni sprawia, że każdy znajdzie pieczywo dla siebie. Nie we wszystkich uda nam się zdobyć chleb Ezechiela. Wypiek ten najczęściej pojawia się w sklepach ze zdrową żywnością, do których nie każdy ma łatwy dostęp. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by upiec go samodzielnie. To łatwy przepis, na który składają się same zdrowe składniki. W oczekiwaniu na efekt warto się jednak uzbroić w cierpliwość, gdyż przed wstawieniem do piekarnika chleb wyrasta aż 12 godzin.

Składniki na chleb Ezechiela

370 ml ciepłej wody

100 g ugotowanej soczewicy

100 g ugotowanego bobu

125 ml zakwasu żytniego

6 łyżek mąki orkiszowej

6 łyżek mąki z prosa

6 łyżek mąki jęczmiennej

3 łyżki mąki pszennej + 1 do podsypania

Jak upiec chleb Ezechiela w piekarniku?

Chleb Ezechiela z powodzeniem przygotujemy w piekarniku 123RF/PICSEL

Przygotowanie chleba Ezechiela zaczynamy od wlania trzech łyżek zakwasu żytniego do dużej miski. W kolejnym kroku dosypujemy do niego mąkę pszenną, trzy łyżki mąki orkiszowej, trzy łyżki mąki z prosa i trzy łyżki mąki jęczmiennej. Do składników dolewamy wodę i dokładnie mieszamy. W efekcie powinniśmy uzyskać gładką i jednolitą masę. Miskę z wymieszanymi składnikami przykrywamy czystą bawełnianą ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na ok. 12 godzin. Bób oraz soczewicę wkładamy do kielicha blendera i miksujemy na nie całkiem gładką pastę. W jej konsystencji nadal powinniśmy móc dostrzec grudki. Do wyrośniętego zaczynu dodajemy pastę z bobu oraz soczewicy, a następnie wsypujemy resztę mąki orkiszowej, jęczmiennej oraz z prosa. Podane składniki dokładnie mieszamy za pomocą ręki lub specjalnego haka i przekładamy do wiklinowego koszyczka podsypanego mąką pszenną. Chleb w koszyczku odstawiamy na 1-2 godziny w ciepłe miejsce, a w tym czasie zabieramy się za nagrzanie piekarnika. W ustawieniach piekarnika wybieramy temperaturę 220 st. C i wkładamy do niego ciasto przełożone wcześniej do formy. Chleb Ezechiela pieczemy przez 20 minut, a następnie zmniejszamy temperaturę do 200 st. C i podpiekamy jeszcze przez 20-25 minut. Gotowy chleb Ezechiela wyjmujemy z piekarnika, odstawiamy na blat do całkowitego wystudzenia i podajemy pokrojony z ulubionymi dodatkami. Smacznego!

