W swojej wędrówce dotrzesz do Placu po Farze. Obecnie jest to bardzo dobra lokalizacja do podziwiania w pełnej krasie Zamku Lubelskiego. Do połowy XIX wieku (a dokładniej rzecz ujmując — do 1846 roku) znajdował się tu kościół p.w. św. Michała Archanioła. Świątynię rozebrano ze względu na kiepski stan techniczny, dziś pozostały po niej tylko resztki fundamentów. To za mało, by wyobrazić sobie, jak mogła wyglądać w dawnych czasach? Miasto rozwiązało ten problem, stawiając na placu miniaturę wykonaną z brązu.