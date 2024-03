To imię raczej nie trafia do czołówek rankingów popularności w Polsce. W 2023 roku w całym kraju otrzymały je 1063 dziewczynki. Z kolei w rejestrze PESEL widnieje 24292 kobiet noszących to imię. Chodzi o imię Anastazja, które dawniej nosiły m.in. księżne, księżniczki czy cesarzowe.