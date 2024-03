Klasyczny serek wiejski nazywany jest "białkową bombą", gdyż w 100 g produktu znajdziemy aż 14 g białka. To z tego składnika pochodzi ok. 70% kaloryczności produktu.

Codzienne spożywanie serka wiejskiego dostarcza organizmowi selenu, czyli składnika odpowiedzialnego za wytwarzanie specjalnych enzymów antyoksydacyjnych.

Antyoksydanty pozyskane po zjedzeniu serka wiejskiego skutecznie chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Jak powstaje serek wiejski?

Serek wiejski to klasyk wśród nabiału, którego nie sposób pominąć na sklepowych półkach. Liczni producenci prześcigają się w oferowaniu serka o smaku naturalnym oraz podbitego dodatkiem ziół. Przez jaki proces trzeba przejść, by uzyskać najlepszy serek wiejski? Głównym składnikiem jest mleko, najlepiej najwyższej jakości.

Mleko poddaje się procesowi pasteryzacji, którego głównym celem jest nie tylko zachowanie naturalnego smaku, ale przede wszystkim sprawienie, by stało się bezpieczne do dalszego spożycia. W kolejnym kroku do akcji ruszają szczepy bakterii oraz podpuszczka. To właśnie za ich sprawą powstają skrzepy, które następnie zbiera się, kroi, podgrzewa i miesza. Proces ten nazywany jest koagulacją kwasowo-podpuszczkową. Ostatnim etapem przyrządzania serka wiejskiego jest oddzielenie serwatki oraz sprasowanie masy serowej. Dopiero wtedy zyskujemy dostęp do kremowego i delikatnego serka.

Czy serek wiejski jest zdrowy?

Dietetycy na każdym kroku podkreślają, jak cennym dla organizmu produktem jest serek wiejski. Choć wielu osobom kojarzy się on jedynie z dodatkiem na kanapkę, zwolennicy eksperymentów kulinarnych udowadniają, że zrobimy z niego pyszne pasty, sosy do makaronów, desery, a nawet spód do pizzy. Łagodny w smaku i kremowy serek wiejski to doskonałe źródło licznych składników odżywczych. Wśród nich warto wyróżnić m.in.:

Osoby na diecie docenią korzyści płynące z włączenia serka wiejskiego od jadłospisu 123RF/PICSEL

białko,

cynk,

selen,

fosfor,

magnez,

miedź,

wapń,

kwas foliowy,

witaminę D,

witaminę A,

witaminy z grupy B.

Spora zawartość białka w serku wiejskim sprawia, że doskonale wspiera prawidłową budowę mięśni oraz pomaga utrzymać odpowiednią dla naszego wzrostu masę ciała. Regularne spożywanie tego typu nabiału chroni organizm przed deficytem wapnia, odpowiedzialnego za zdrowie kości oraz zębów.

Odchudzanie a codzienne jedzenie serka wiejskiego

Osoby będące na diecie redukcyjnej lub zwyczajnie planujące lepsze i bardziej zbilansowane podejście do diety, powinny zaprzyjaźnić się z serkiem wiejskim. To doskonały produkt, który w smaczny sposób ułatwi zgubienie kilku nadprogramowych kilogramów, chowanych pod warstwą ubrań. Dlaczego ten rodzaj nabiału tak doskonale radzi sobie ze spaleniem tkanki tłuszczowej?

Okazuje się, że sam zawiera niewielką porcję tłuszczu, a przy tym dostarcza sporej porcji białka, które zapewnia uczucie sytości na dłużej. Tym samym odbiera nam ochotę do podjadania w ciągu dnia. Warto mieć na uwadze, że włączenie serka wiejskiego do codziennej diety może przyczynić się do utraty wagi, jednak nie jest to produkt magiczny. Powodzenie zależy także od aktywności fizycznej i jadłospisu. Dietetycy podkreślają, że serek wiejski stanowi doskonałe uzupełnienie zaplanowanych posiłków.

Serek wiejski to doskonała baza wielu dań i deserów 123RF/PICSEL

Z czym najlepiej zjeść serek wiejski?

Mało wyrazisty, ale za to obłędnie kremowy serek wiejski to doskonała podstawa do połączenia go zarówno ze słonymi, jak i słodkimi dodatkami. Doskonale przyrządzony serek wiejski możemy wymieszać m.in. z:

warzywami - drobno posiekanym szczypiorkiem, koperkiem, natką pietruszki, pokrojoną rzodkiewką lub pomidorem;

przyprawami - pieprzem, chilli, kminkiem, oregano, bazylią, czosnkiem granulowanym, ziołami prowansalskimi;

owocami - malinami, truskawkami, borówkami, wiśniami, brzoskwiniami;

innymi dodatkami - orzechami, pestkami dyni, słonecznika, ziarnami sezamu, suszonymi pomidorami, oliwkami, kiełkami, bakaliami, miodem, syropem klonowym.

Jedzenie serka wiejskiego solo to prawdziwa przyjemność dla wielu osób. Warto jednak mieć na uwadze, że odpowiednio skomponowane dodatki podnoszą jego początkową wartość odżywczą. Dzieje się tak dzięki zbilansowaniu zawartości błonnika, białka oraz tłuszczy. Wystarczy serek wiejski w kubeczku, odrobina wyobraźni i kilka łatwo dostępnych składników, by stworzyć wyjątkowo smaczne, a dodatkowo zdrowe i sycące przekąski.

Wspomagają odchudzanie. Warto je poznać Interia.tv

Sprawdź również: