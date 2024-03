Horoskop tygodniowy ogólny na 25-31.03.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

W tym tygodniu zaczniesz dobry czas na zdobywanie tego, co chcesz. W pracy zyskasz, dzięki czemu ukończysz wcześniej to, co zostało ci zlecone. Zajęte Barany będą niepotrzebnie przejmować się emocjami partnera, bo to może zaowocować ostrą wymianą zdań między wami. Wolne zaś dadzą się wmanewrować w dwuznaczne sytuacje z kimś, kto nie jest wolny. W weekend rodzina będzie ci przeszkadzać w leniuchowaniu.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Aura tego tygodnia przyniesie obiecujące sytuacje. W pracy wszystko ułoży ci się pomyślnie, dzięki czemu nie będziesz miał zaległości. Zajęte Byki będą miały powoli za sobą stresujący okres, który przechodziły. Trzeba jednak uważać, aby nie spędzić świąt w konflikcie. Wolne zaś będą oddawać się przyjemnościom i relaksowi. Nie zależeć wam będzie na poszukiwaniu miłości. W weekend spodziewaj się gości.

Sprawdź też swój horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu łatwiej ci przyjdzie komunikacja z innymi. W pracy zapragniesz zyskać szacunek i uznanie, co nie okaże się łatwe, bo nie każdy będzie zgadzał się z twoimi poglądami. Zajęte Bliźnięta będą spędzać więcej czasu tylko we dwoje, a to sprawi, że w sypialni zapanuje więcej ognia. Wolne zaś będą flirtować i bawić się na całego. W weekend w towarzystwie spędzisz bardzo przyjemne chwile i poznasz nowych znajomych.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Aura tego tygodnia przyniesie dodatkowe obowiązki, z których nie będziesz zadowolony. W pracy spędzisz więcej czasu, aniżeli miałeś to zaplanowane. Zajęte Raki będą wzdychać do kogoś innego niż osoby, z którą tworzą długotrwałą relację. Wolne zaś wejdą w nową znajomość, ale szybko postanowią się wycofać, bo zrozumieją, że nie jest to osoba, której potrzebują. W weekend zadbaj o swoje potrzeby.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Czeka cię miły tydzień bez większych trosk. W pracy szczęście ci dopisze, bo wszelkie sprawy związane z zaległościami rozwiążą się bez problemu. Zajęte Lwy będą cieszyć się życiem, a obowiązki i problemy nie będą im tak dokuczać. Wolne zaś niby poznają kogoś ciekawego, ale po bliższym poznaniu będą miały wrażenie, że ta osoba nie spełnia ich oczekiwań. W weekend pozwól sobie na więcej relaksu.

Horoskop tygodniowy dla Panny

W tym tygodniu będziesz mieć ręce pełne roboty. W pracy nawał obowiązków może cię przytłaczać, ale ze wszystkim poradzisz sobie na czas. Zajęte Panny będą cierpliwe wobec słabości partnera, które nie będą już ich tak irytować. Wolne zaś będą miały poczucie, że ich życie miłosne jest w stanie zawieszenia, a one nie mogą z tego wybrnąć. W weekend niespodziewane świąteczne spotkanie zaowocuje szczęściem!

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Marcowa aura zachęci cię do złagodzenia sporów. W pracy możesz mieć ostre dyskusje z kimś, kto nie rozumie twoich pomysłów, ale od czwartku odetchniesz z ulgą i możesz spokojnie przygotowywać się do świąt. Zajęte Wagi będą potrzebować więcej wspólnej aktywności, aby pozbyć się trapiących ich lęków. Wolne zaś będą musiały dokonać wyboru pomiędzy dwoma osobami, które pojawią się w ich życiu.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

W tym tygodniu zachowaj ostrożność, bo łatwo będzie cię zdenerwować. W pracy skoncentruj się na bieżących zadaniach i nie daj się z byle powodu wyprowadzić z równowagi. Zajęte Skropiony mogą być przytłoczone obowiązkami związanymi ze świętami, bo większość z nich spada tylko na twoje barki. Wolne zaś poczują się zażenowane chaosem związanym z randkami, ponieważ koszmarne doświadczenia z przeszłości sprawiają, że szybko czują się zniechęcone.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Czeka cię spokojny tydzień. W pracy nikt nie będzie wymagał od ciebie więcej, niż zostało ci zlecone. Zajęte Strzelce poczują, że ich życie miłosne utknęło w miejscu i postanowią poczynić takie kroki, aby na nowo zaczęło się rozwijać. Wolne zaś otwarte będą na zabawę i romans, aby wieść szczęśliwe życie bez zbędnych zobowiązań. W weekend przyjmij zaproszenie ze strony rodziny.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Aura tego tygodnia poprawi ci humor. W pracy spędzisz dużo czasu na bezowocnych działaniach i zaczniesz się zastanawiać, czy nadal ma to sens. Zajęte Koziorożce pokonają problemy, których źródłem była zdrada. Wolne zaś emocjonalnie nie będą jeszcze gotowe do rozpoczęcia nowej znajomości po poprzednim związku. W weekend możliwe są zaproszenia w ciekawe miejsca i niespodziewane spotkania ze znajomymi.

Wszystko o znakach zodiaku. Sprawdź>>> 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Już od samego poniedziałku będziesz musiał poradzić sobie z dodatkowymi trudnościami, które na ciebie wpłyną. W pracy szef może się ciebie czepiać z byle powodu. Przetrwaj to i nie rób z tego afery, sytuacja jest przejściowa. Zajęte Wodniki będą używać wymówek w postaci pilnych zobowiązań, kiedy partner będzie domagał się od nich więcej uwagi. Wolne zaś będą zadowolone, bo ich obecne wysiłki doprowadzą, do której miłości szukają.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

W tym tygodniu pojawiają się sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. W pracy czekać będą na ciebie dodatkowe obowiązki, których szef będzie oczekiwał wykonania na już. Zajęte Ryby będą próbowały poradzić sobie z opornym partnerem, który będzie niechętny do zaakceptowania wprowadzonych przez nie zmian. Wolne zaś poczują pociąg fizyczny do kogoś, z kim pracują od miesięcy, jednak nie zrobią nic, aby emocjonalnie połączyć się z tą osobą, a swoje pragnienia będą ukrywać za grubym murem.

Mocne strony znaków zodiaku INTERIA.PL

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv