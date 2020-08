Biszkopt kukurydziany z budyniem

Lekkie ciasto z owocową nutą jest idealną propozycją na letnie dni.

Zdjęcie Biszkopt z owocami /123RF/PICSEL

Składniki dla: 10 porcji Składniki 2/3 szkl. mąki kukurydzianej

3 łyżki mielonych migdałów

1 szkl. cukru

szczypta soli

5 jajek

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki likieru migdałowego albo 1 fiolka migdałowego zapachu do ciasta

2 i 1/2 szkl. mleka

1 op. budyniu waniliowego

50 dag miękkich drobnych owoców

masło oraz mielone migdały do tortownicy

Sposób przygotowania

1. Jajka wbij do metalowej miseczki. Dodaj 1/2 szkl. cukru oraz szczyptę soli. Miseczkę postaw nad garnkiem z parującą wodą. Mikserem ubijaj jajka z cukrem, aż masa będzie jasnokremowa. Uważaj przy tym, by temperatura wody w garnku nie była zbyt wysoka, bo jajka się zetną. Masę jajeczną zdejmij z kąpieli wodnej, ubijaj jeszcze chwilę, aż zupełnie wystygnie.



2. Mąkę kukurydzianą wymieszaj z proszkiem do pieczenia i migdałami. Następnie porcjami wsyp do masy jajecznej. Dolej alkohol albo zapach do ciasta. Delikatnie wymieszaj ciasto łyżką. Formę (o śr. 22 cm) posmaruj masłem. Oprósz mielonymi migdałami. Nałóż przygotowane ciasto. Biszkopt wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 st. Piecz 40 minut. Upieczone ciasto wystudź w foremce, potem delikatnie wyjmij. Wydrąż środek. Wydrążone ciasto drobno pokrusz. Owoce oczyść, umyj, osusz.



3. Z mleka, proszku budyniowego i reszty cukru ugotuj budyń. Przestudź go, połącz z owocami i okruszkami. Nałóż do wydrążonego spodu. Udekoruj.