Jak przygotować sernik na zimno Ewy Wachowicz?

Składniki:

500 g waniliowego serka homogenizowanego

½ łyżeczki żelatyny

100 ml wody

kilka truskawek

kilka okrągłych biszkoptów

Dekoracja:

biszkopty

truskawki

mięta

Przygotowanie:

Żelatynę rozpuścić w gorącej wodzie. Odstawić do przestudzenia. Serek przełożyć do miski. Wlać żelatynę i wymieszać. Truskawki pokroić na kawałki. Do pucharków nałożyć trochę serka, pokruszyć nieco biszkoptów, nałożyć truskawki a na truskawki serek. Wstawić do lodówki, by deser stężał. Udekorować całymi biszkoptami, truskawkami i miętą.

