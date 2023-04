Smalec zakorzeniony jest w polskiej kuchni od wieków i niejednokrotnie kojarzy nam się z dzieciństwem, kiedy to babcia przyrządzała dla nas przekąskę w postaci kromki chleba sowicie posmarowanej aromatycznym i pysznym smalcem, całość okraszając ogórkiem kiszonym.

I choć od czasu do czasu nachodzi nas ochota na zjedzenie takiego przysmaku, to jednak zaopatrując się w smalec w sklepie, najczęściej okazuje się, że jego walory smakowe pozostawiają dużo do życzenia. Jednak wystarczy odrobina chęci, by pyszny smalec przygotować samemu w domu i pieścić nim swoje podniebienie.

Reklama

Jeden z najpopularniejszych polskich kucharzy - Tomasz Strzelczyk, który na swoim kanale na YouTube dzieli się z internautami przepisami na proste, szybkie i co najważniejsze - pyszne dania, nagrał filmik, w którym pokazuje, jak za pomocą piekarnika zrobić domowy smalec.

Zdjęcie Chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem to dla wielu osób smak dzieciństwa / 123RF/PICSEL

Przepis na smalec Tomasza Strzelczyka

Składniki:

2,5 kg słoniny

5 ząbków czosnku

5 liści laurowych

10 ziarenek ziela angielskiego

5 łyżeczek suszonego majeranku

sól do smaku

Słoninę kroimy w paski i mielimy w maszynce do mięsa, używając sitka o grubych oczkach. Tomasz Strzelczyk zwraca uwagę, by do robienia smalcu używać twardej słoniny, a nie łoju.

Do każdego, dokładnie wyczyszczonego słoika wrzucamy po jednym ząbku czosnku (czosnek obrany i lekko zgnieciony dłonią), po dwa ziarna ziela angielskiego i po jednym liściu laurowym. Na dwa i pół kilograma słoniny będziemy potrzebować pięć, średniej wielkości słoików.

Czytaj także: Smalec - co trzeba o nim wiedzieć?

Zdjęcie Smalec ze skwarkami możemy zrobić w piekarniku / 123RF/PICSEL

Zmieloną słoninę przekładamy do słoików, uzupełniając je do ¾ wysokości i delikatnie uciskając. Dosypujemy po małej łyżeczce majeranku i po pół łyżeczki soli. Miejsce słoika, na które nachodzi wieczko, owijamy niewielkim kawałkiem folii aluminiowej i tak przygotowane słoiki umieszczamy na blasze do pieczenia.

Kucharz podpowiada na tym etapie robienia smalcu, by na blasze do pieczenia umieścić specjalny silikon. Ma to zmniejszyć ryzyko popękania słoików z uwagi na wysoką temperaturę.

Wideo youtube

Blachę ze słoikami wkładamy do zimnego piekarnika, a następnie nastawiamy temperaturę na 190 stopni. Proces wytapiania tłuszczy powinien trwać około półtorej godziny. Po tym czasie słoiki wyjmujemy z piekarnika, zdejmujemy z nich folię i dokładnie zakręcamy.

Słoiki odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. W tym czasie wytopiony smalec nieco zastygnie i zmieni się w białą maź, którą można spożywać. Smacznego!