Smakowita propozycja dla miłośników boczku. Wypróbuj starą, klasztorną recepturę, a nie zjesz już innego!

Zdjęcie Boczek opata z czosnkiem i wódką kminkową /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 100 min + marynowanie Składniki dla: 8 porcji Składniki 1 kg boczku

10 ząbków czosnku

1/2 szkl. oleju

1/2 szkl. wódki kminkowej

1 łyżka miodu

suszony majeranek

1/2 łyżeczki mielonego kminku

kilka ziarenek ziela angielskiego

2 listki laurowe

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

1. Ząbki czosnku obierz, pokrój w cienkie plasterki i wymieszaj z wódką oraz olejem. Dołóż listki laurowe oraz ziarenka ziela angielskiego.



2. Boczek opłucz pod bieżącą wodą, wytrzyj do sucha. Skórę ponacinaj gęsto w paski. Mięso natrzyj ze wszystkich stron solą. Oprósz majerankiem, pieprzem oraz kminkiem. Zalej przygotowaną marynatą i odstaw na całą dobę w chłodne miejsce. W tym czasie kilka razy boczek obróć, aby dobrze się zamarynował.



3. Zamarynowany boczek osącz z marynaty (płyn zachowaj), przełóż do brytfanki. Podlej połową marynaty. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 st. Piecz ok. 75 minut. Od czasu do czasu polewaj resztą marynaty.



4. Pod koniec pieczenia posmaruj boczek miodem (jeśli miód nie jest płynny, podgrzej go). Pieczeń obłóż plasterkami czosnku z marynaty. Udekoruj, np. ziarenkami czerwonego pieprzu.