Calzone z jajkiem

Wielki pieróg z ciasta pizzowego tym razem w wersji z jajkiem. Wystarczająco duży, by się podzielić, choć raczej nie będziecie chcieli tego robić...

Zdjęcie Takie calzone można podać np. na późnie śniadanie /materiały prasowe

Składniki na zaczyn 250 ml wody

10 g świeżych drożdży

1 łyżeczka cukru Składniki na ciasto właściwe 80 g mąki ryżowej

65 g mąki z sorgo

25 g skrobi ryżowej

20 g mąki sojowej

15 g tapioki

10 g łuski babki jajowatej

15 ml oliwy z oliwek

¾ łyżeczki soli Składniki na nadzienie 45 ml pasty pomidorowej

wegański zamiennik mozzarelli

pomidorki koktajlowe – według uznania

1 jajko

świeża bazylia

sól

Składniki zaczynu łączymy ze sobą, odstawiamy.

Do miski przesiewamy mąki, dodajemy łuskę, zaczyn, wyrabiamy przez ok. 4 minuty, a następnie dodajemy oliwę i sól. Zagniatamy do połączenia składników.

Przykrywamy ciasto, odstawiamy do podwojenia objętości.

Po tym czasie formujemy kulkę, spłaszczamy dłońmi, nadając jej okrągły kształt.

Na środku, omijając brzegi, rozsmarowujemy pastę pomidorową, po okręgu układamy pomidorki, ser, w środek wbijamy jajko, posypujemy je solą i świeżą bazylią. Lepimy dużego pieroga.

Pieczemy przez 25 minut w 220 stopniach C - przed włożeniem do piekarnika lub w piekarniku tuż po włożeniu spryskujemy ciasto wodą.

Przepis pochodzi z książki "Chleb bezglutenowy i inne wypieki" Agnieszki Bednarskiej

***

