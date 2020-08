Cebulki marynowane

Przygotowywanie domowych przetworów wielu z nas jawi się jako skomplikowany i problematyczny proces. W rzeczywistości to naprawdę łatwe, a nagroda jest wspaniała! Gdy nadejdą już chłodne miesiące, podziękujesz sobie za tę zapobiegliwość.

Zdjęcie Babcina receptura nic a nic się nie zestarzała /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg małych, drobniutkich cebulek

kilka ziarenek gorczycy

3-4 listki laurowe

3-4 ziarenka ziela angielskiego

1 szklanka octu spirytusowego

2 łyżki stołowe cukru

1 łyżka stołowa soli

1. Szykujemy słoiki - będziemy potrzebować ośmiu sztuk średniej wielkości (ok. 200 ml). Myjemy je starannie i wyparzamy wrzątkiem. Pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia i wystygnięcia.

2. Cebulki obieramy z zewnętrznej warstwy, oczyszczamy.



3. Zalewa: w garnku zagotowujemy litr wody ze szklanką octu, dodatkiem soli, cukru, listków laurowych i ziela angielskiego. Gotowy płyn przelewamy przez sito (albo wyławiamy z niego liście laurowe i ziela angielskie).



4. Do każdego słoika wrzucamy po 3-4 ziarenka gorczyce, następnie wypełniamy je w 3/4 cebulkami. Na wierzch ponownie wrzucamy gorczycę. Wlewamy ciepłą zalewę. Zakręcamy słoiki.



5. Pasteryzacja: Na dnie dużego garnka wykładamy czystą ściereczkę, a na niej pierwszą partię słoików (nie powinny się stykać). Zalewamy słoiki gorącą wodą (ponad powierzchnię wody powinno wystawać ok. 3 cm słoika), doprowadzamy do wrzenia, gotujemy 10 minut. Po tym czasie ostrożnie wylewamy wodę i wyjmujemy słoiki. Wycieramy je, upewniamy się, czy są dokładnie zakręcone i stawiamy je do góry dnem na kuchennym blacie wyłożonym suchą ściereczką. Podobnie postępujemy z drugą partią słoików. Do góry dnem powinny stać dobę.