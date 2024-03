Zwolennikom śniadań na słodko zdecydowanie do gustu przypadnie kaiserchmarrn, czyli omlet na słodko. To doskonały pomysł na leniwe weekendowe śniadanie, kiedy nie goni nas czas. Puszyste danie doskonale komponuje się ze świeżymi lub mrożonymi owocami, gęstą konfiturą i polewą czekoladową.

Skąd wzięła się nazwa omlet cesarski? Kaiserschmarrn to austriacki deser, na który składa się puszysty omlet na bazie jajek. Czym różni się od tradycyjnie przygotowywanych omletów? Ważnym krokiem jest pocięcie go na mniejsze kawałki, najlepiej jeszcze na patelni. Austriacy zajadają się nim w wersji słodkiej, a przyrządza się go z mleka, mąki, jajek, cukru pudru i odrobiny soli. W austriackich domach podaje się go z sosem śliwkowym i rodzynkami.