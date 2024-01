Podstawą omletu są jajka i to od ich odpowiedniego napowietrzenia zależy powodzenie w smażeniu omletu. Najczęściej szybko mieszamy je widelcem, dodajemy przyprawy i wlewamy na patelnię. O wiele lepszym rozwiązaniem będzie potraktowanie ich mikserem. Część specjalistów doradza także osobne ubicie białek oraz żółtek, a dopiero na końcu połączenie ich we wspólną masę. Trikiem na uzyskanie lekkiego jak chmurka omletu jest dosypanie do składników odrobiny proszku do pieczenia.

Siła omletu tkwi w jego prostocie. Nie potrzebujemy wcale licznych dodatków, by cieszyć się smakiem dania. W trakcie gotowania nie warto jednak zapominać o przyprawach, to właśnie one nadają potrawie charakteru. Co można dodać do omletu? Podstawą są przede wszystkim pieprz i sól, reszta zależy wyłącznie od naszych preferencji.