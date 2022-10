Jak zrobić chlebek bananowy? Przepis Ewy Wachowicz

Składniki na chlebek bananowy:

4 duże i dojrzałe banany

⅓ kostki - masła

1 jajko

¾ szklanki - ksylitolu

1,5 szklanki - mąki orkiszowej jasnej lub pszennej

1 łyżeczka - sody oczyszczonej

szczypta soli

Wskazówki Ewy Wachowicz

Jeśli zdecydujesz się na chlebek z dodatkiem cukru, to wystarczy pół szklanki. Nie zapomnij także o dodaniu do ciasta soli, jak podkreśla Ewa Wachowicz "sól trzeba dodawać do słodkich potraw, ona powoduje, że zaczyna panować harmonia w cieście, podbija też słodki smak".



Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Autorka przepisu podkreśla, że zawsze doprawia ciasto cynamonem. Wystarczy pół łyżeczki. Przyprawa ta obniża poziom cukru, ale powoduje też, że bardziej czujemy słodycz.

Chlebek bananowy - przygotowanie krok po kroku

Zdjęcie Chlebek bananowy / Ewa Wachowicz / archiwum prywatne

Banany obrać ze skórki, trzy przełożyć do miski i rozgnieść widelcem. Masło roztopić, lekko przestudzić i wlać do bananowej pulpy. Wymieszać. Jajko zmiksować z ksylitolem. Dodać do bananów z masłem. Wsypać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. Posolić i wymieszać. Przełożyć do foremki wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą. Ostatniego banana, przekroić wzdłuż na pół i ułożyć na cieście. Piec przez godzinę w temp. 170-180 st. C (do suchego patyczka).

