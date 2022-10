Naleśniki to danie łatwe do przygotowania i lubiane niemal przez wszystkich. Przepis jest wyjątkowo prosty, a do ich przyrządzenia nie potrzebujemy wykonać najpierw dużych zakupów z niekończącą się listą produktów.

Warto jednak lekko poeksperymentować. Efektem będą naleśniki puszyste i lekkie jak nigdy dotąd.

Zobacz również: Pomysł na obiad? Naleśnik ze słoika. Jeden z najprostszych przepisów

Zastąp mąkę tym produktem. Naleśniki zachwycą smakiem

Naleśniki możemy podać zarówno ze słodkim, jak i słonym farszem. Ci, którzy zazwyczaj sięgają po dżemy, konfitury lub sery, powinni sprawdzić ten przepis. Podstawą idealnych naleśników nie jest bowiem nadzienie, a puszyste ciasto, które wręcz rozpływa się w ustach.

Reklama

Przygotowanie naleśników z nietypowym produktem w zastępstwie mąki, zmieni nie tylko smak, ale również strukturę ciasta. Zamiast mąki pszennej dodaj do naleśników budyń śmietankowy. Będzie smacznie i aromatycznie jak nigdy!

Zobacz również: Placki ziemniaczane bez jajek? Jest na to sposób

Przepis na naleśniki z budyniem śmietankowym

Do przygotowania naleśników z nietypowym składnikiem potrzebować będziemy:

jedno opakowanie budyniu śmietankowego,

jedno jajko,

120 ml mleka,

120 ml wody gazowanej,

łyżkę masła klarowanego lub oleju.

Do miski wsypujemy budyń śmietankowy, dodając jajko, mleko, wodę oraz tłuszcz. Całość miksujemy na gładką masę, po czym odstawiamy na przynajmniej 15 minut. Po tym czasie rozgrzewamy patelnię, smarując ją lekko masłem. Nakładamy niewielkie porcje ciasta. Pamiętajmy, aby naleśniki były równe i cienkie. Smażymy z obu stron.

Tak przygotowane świetnie sprawdzą się z wszelkimi słodkimi dodatkami - bitą śmietaną, owocami, białym serem lub czekoladą.

Zobacz również: Robisz panierkę do schabowego z jajka i bułki? To błąd! Dodaj jeszcze jeden składnik