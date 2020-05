Dania jednogarnkowe, takie jak nasz kocioł "po chłopsku" właściwie robią się same. Gulasz z warzywami to propozycja dla tych wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść.

Zdjęcie Konkretne, sycące i bardzo treściwe danie /123RF/PICSEL

Składniki 600 g szynki wieprzowej

600 g ziemniaków

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 marchewki

1 pietruszka

kawałek selera

1 papryka (dowolnego koloru)

1 pomidor

olej

natka pietruszki

2 listki laurowe

sól, pieprz

majeranek, tymianek

1. Marchewki, pietruszkę, kawałek selera obieramy, myjemy, wkładamy do garnka, zalewamy 1 l wody i gotujemy ok. 40 min., aż warzywa zmiękną. Pod koniec gotowania doprawiamy bulion solą, pieprzem, majerankiem i tymiankiem. Odcedzamy (warzywa możemy wykorzystać np. do sałatki czy sufletu), bulion odlewamy do miseczki.



2. Cebulę kroimy drobno, szklimy na oleju, dodajemy pokrojone marchewki i paprykę. Smażymy wszystko razem, po upływie kilku minut dodajemy pomidora pokrojonego w kostkę i przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku.



3. Mięso kroimy w kostkę, lekko solimy. Dodajemy do smażących się warzyw, mieszamy, by usmażyło się równomiernie, po ok. 10 minutach dokładamy obrane i pokrojone ziemniaki, doprawiamy całość solą i pieprzem, zalewamy przygotowanym wcześniej bulionem. Gotujemy, aż ziemniaki staną się miękkie, a gulasz nieco zgęstnieje (można dodać łyżkę mąki pszennej). Gotowe danie posypujemy natką pietruszki.