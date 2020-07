Ciasteczka - pieczarki

Przedstawiamy przepis na ciasteczka, których wygląd może oszukać oko patrzącego - wyglądają jak pieczarki i naprawdę łatwo się pomylić! Co więcej, nie tylko intrygująco się prezentują, ale i smakują wyśmienicie.

Zdjęcie Dzieci za nimi przepadają! /123RF/PICSEL

Składniki 150 g margaryny do pieczenia (można też użyć masła)

1 jajko

5 łyżek cukru pudru

2 szklanki mąki ziemniaczanej

3 czubate łyżki mąki tortowej

3/4 łyżeczki sody oczyszczonej

olejek do ciast o ulubionym zapachu

2-3 łyżki kakao

1. Margarynę ucieramy w misce z cukrem pudrem, aż powstanie gładka masa. Dodajemy jajko i zapach, ucieramy do połączenia się składników.



2. Do składników dodajemy przesiane mąki i sodę, mieszamy. Zagniatamy ciasto, jeśli podczas tej czynności będzie się kleić, można posypywać je lekko mąką pszenną.



3. Ciasto dzielimy na małe kuleczki (mniej więcej wielkości piłeczek ping-pongowych), lekko spłaszczamy w dłoniach.



4. Końcówkę butelki po wodzie mineralnej zanurzamy w suchym kakao i wciskając ją w kulki ciasta robimy wgniecenia (w każdej kulce po jednym), imitujące nóżki pieczarek.



5. Blachę wykładamy papierem do pieczenia, kładziemy na niej "pieczarki" nóżkami do góry i pieczemy ok. 15 minut w temperaturze 180 stopni.