Pasują do kawy i herbaty, pięknie się prezentują na talerzyku, smakują rewelacyjnie, a co ważne - powstają w błyskawicznym tempie, z łatwo dostępnych składników.

Zdjęcie Ciasteczka te mają idealną kruchość, nie są ani za miękkie, ani za twarde /123RF/PICSEL

Składniki 2 szklanki mąki pszennej

mały słoiczek dżemu (np. truskawkowego, wiśniowego)

3/4 szklanki mleka 3,2 proc.

2 łyżki cukru

2 łyżki proszku do pieczenia

1/2 kostki masła

szczypta soli

1. Dwie szklanki mąki przesiewamy do miski. Dodajemy dwie łyżki proszku do pieczenia, szczyptę soli i dwie łyżki cukru. Mieszamy drewnianą łyżką.



2. Do miski z przesianą mąką, cukrem, szczyptą soli i proszkiem do pieczenia dokładamy pół kostki masła, które siekamy ostrym nożem. Dolewamy mleko o temperaturze pokojowej (3/4 szklanki). Całość starannie mieszamy.



3. Z powstałego ciasta formujemy kulkę, posypujemy ją mąką i zagniatamy starannie (najlepiej na obsypanej mąką stolnicy), aż ciasto stanie się sprężyste i zacznie odchodzić od ręki. W razie potrzeby posypujemy je mąką.



4. Zagniecione ciasto rozwałkowujemy (powinno mieć grubość mniej więcej 0,5 cm). Wykrawamy z niego ciasteczka foremką lub ewentualnie szklanką.



5. Połowę ciasteczek rozkładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. W pozostałych wykrawamy środki np. kieliszkiem od wódki. Powstałe pierścienie umieszczamy na ciasteczkach leżących na blasze. W środek każdego wkładamy porcję dżemu. Zapiekamy 15 minut w temp. 220 stopni.





