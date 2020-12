Ciasto miodowe

Miodownik to popularne w naszym kraju ciasto, często przygotowywane z okazji świąt. Nic dziwnego, smakuje wyjątkowo!

Składniki 0,5 kg mąki,

1 kostka masła

0,5 szklanki cukru,

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

1 jajko

2 łyżki miodu płynnego Składniki - krem 0,5 l mleka,

1 budyń śmietankowy

3 duże łyżki cukru

3/4 kostki masła Składniki - kajmak 0,5 kg masy krówkowej z puszki

3/4 kostki masła

orzeszki włoskie, pekan lub inne ulubione do posypania

Sposób przygotowania

Mąkę połączyć z cukrem i sodą oczyszczoną, a następnie dodać kawałki zimnego masła. Całość posiekać razem.

Dodać jeszcze jajko i miód. Wyrobić do otrzymania kuli z ciasta.

Ciasto podzielić na 3 części i rozwałkować na kształt prostokąta.

Pierwsza część ciasta będzie stanowić spód. Umieścić ją na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Włożyć blaszkę do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piec ok. 8-9 minut. W ten sam sposób upiec pozostałe 2 części ciasta.

Następnie przygotować krem budyniowy - ugotować budyń i ostudzić. Masło ubić na puszysty krem, a potem stopniowo dodawać budyń, aż powstanie jednolita masa.

Krem kajmakowy - masło ubić na puszysty krem i stopniowo dodawać masę krówkową.

Na pierwszy placek wyłożyć masę budyniową, przykryć następnym, potem rozsmarować połowę masy kajmakowej. Na ostatni placek ciasta wyłożyć resztę masy, wierzch posypać orzechami.