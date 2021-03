Dobrze przyrządzone naleśniki nie powinny się rozpadać ani za bardzo nasiąkać olejem. Muszą za to rozpływać się w ustach i komponować się z dowolnymi dodatkami. Poznaj prosty przepis na naleśniki doskonałe.

Reklama

Zdjęcie Uwielbiane przez dzieci i dorosłych, łatwe w przygotowaniu /123RF/PICSEL

Składniki 1 cała szklanka mąki tortowej

1 szklanka mleka 3,2 proc.

1 szklanka wody mineralnej gazowanej

3 jajka

4 łyżki oleju

Mąkę przesypujemy do miski, wbijamy jajka. Wlewamy wodę mineralną oraz mleko i olej. Miksujemy ciasto, aż do uzyskania gładkiej masy. Gotową odstawiamy na 20 - 30 minut (powinna stać w temp. pokojowej).



Patelnię naleśnikową (najlepsza będzie właśnie taka) ustawiamy na małym ogniu, po minucie zmieniamy ogień na średni. Podgrzewamy chwilę.



Przy pomocy chochli wylewamy na dobrze rozgrzaną patelnię partię ciasta (niedużą), poruszamy patelnią, by ciasto rozstało dobrze rozprowadzone.



Po ok. 40 sek. przewracamy naleśnik na drugą stronę (najlepiej przy pomocy jednej lub dwóch płaskich łopatek). Usmażony ostrożne przekładamy na talerz i bierzemy się za smażenie następnych, aż do wyczerpania składników.



Do środka naleśników wkładamy ulubione nadzienie, zawijamy.