Co zrobić z ziemniaków z obiadu? Farsz do pierogów

Któż nie kocha pierogów ruskich? Ziemniaki z obiadu można wykorzystać do przygotowania popularnego farszu. Aby to zrobić trzeba, raz jeszcze rozgnieść je tłuczkiem — zimne ziemniaki mają tendencję do sklejania się w grudki. Na patelni na maśle podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę i dodaj ją do ziemniaków. Następnie dorzuć biały ser. Ilość twarogu zależy od upodobania — jedni wolą by zdominował smak ziemniaków, inny preferują go w charakterze dodatku. Na koniec dobrze posól, popieprz farsz i wymieszaj go (najlepiej zrobić do czystymi rękami). Teraz pozostaje przygotować ciasto na pierogi i nafaszerować je ziemniakami. Pyszna kolacja lub obiad na jutro gotowy!

Placki z ziemniaków gotowanych

Co zrobić z ziemniaków z obiadu? Wybornym pomysłem są placki z ziemniaków gotowanych. Do ich przygotowania potrzebne będą:



Składniki ziemniaki z obiadu

łyżka mąki

jajko

10 dag boczku

cebula

łyżka masła

łyżka smalcu (opcjonalnie)

olej

pieprz

sól

Przepis na placki z ziemniaków gotowanych jest banalny.

Boczek pokrój w kostkę i podsmaż na smalcu bądź oleju. Cebulkę drobno posiekaj i podsmaż na maśle. Ziemniaki wymieszaj z boczkiem, cebulką, jajkiem i mąką oraz dopraw do smaku solą i pieprzem. Efektem powinna być ziemniaczana, zwarta, ale plastyczna masa. Jeśli jest zbyt rzadka, dodaj jeszcze trochę mąki. Uformuj w dłoniach placki rozmiarem i kształtem przypominające kotlety mielone. Rozgrzej olej na patelni i obsmaż kotlety ziemniaczane z obu stron na złoty kolor.

Placki z gotowanych ziemniaków można przed usmażeniem opanierować w jajku i bułce tartej.



Kotlety ziemniaczane smakują wybornie podawane z sosem grzybowym lub gulaszem.

Smacznego!

