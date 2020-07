Co powiesz na klasyczny i uwielbiany na całym świecie deser z lekkim twistem? Wystarczy dodać do niego soczystą truskawkę, by smak zyskał zupełnie nowy wymiar. Wypróbuj nasz przepis!

Zdjęcie Creme brulee z niespodzianką /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 75 min + chłodzenie Składniki dla: 5 porcji Składniki 15 umytych, osuszonych i oczyszczonych z szypułek twardych truskawek (powinny być średniej wielkości)

350 ml (ok. 1 i 1/2 szkl.) śmietany kremówki 36 proc.

6 żółtek

1/3 szkl. + 5 łyżek cukru

1 laska wanilii (ew. 1 łyżka esencji waniliowej albo 1 małe opakowanie cukru waniliowego)

Sposób przygotowania:

1. Do rondelka wlej śmietanę, wsyp 1/3 szkl. cukru. Wanilię rozetnij wzdłuż na pół, nożem wyskrob ziarenka i dodaj do śmietany. Rondelek ustaw na małym płomieniu i podgrzewaj, aż śmietana zacznie się gotować na brzegach. Wtedy naczynie zdejmij z ognia i przestudź masę.

Reklama

2. Żółtka miksuj przez ok. pół minuty (nie na puszystą masę). Dolewaj jeszcze ciepłą śmietanę (po łyżce lub cienkim strumieniem), cały czas miksując na małych obrotach (kremu nie należy ubijać, powinien być gładki i błyszczący). Piekarnik rozgrzej do 100 st. Do pięciu foremek żaroodpornych włóż po trzy truskawki. Napełnij naczynka masą, wlewając ją przez sitko. Foremki ustaw na blaszce do pieczenia.



3. Blachę wstaw do piekarnika i piecz krem przez 50 minut. Masa musi się ściąć. Najprościej sprawdzisz to, poruszając foremką na boki - gdy po 50 minutach nadal pływa, powinna jeszcze zostać w piekarniku. Upieczony deser wyjmij, wystudź i schłodź w lodówce, najlepiej przez noc. Przed podaniem wierzch deseru posyp cukrem i opal palnikiem, by powstała złocista skorupka.