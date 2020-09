Choć trudno w to uwierzyć, wielu z nas nigdy nie kosztowało tego słynnego (i bardzo prostego) deseru. Nie dość, że stanowi odpowiedź na pragnienie czegoś słodkiego, to jeszcze rozkosznie rozgrzewa.

Zdjęcie Deser można uzupełniać dodatkami, ale w tym wypadku z pewnością "mniej znaczy więcej" /123RF/PICSEL

Składniki 1 niecała tabliczka mlecznej czekolady (bez jednego paska)

1/4 tabliczki gorzkiej czekolady (min. 70 proc.)

bita śmietana

2 łyżki stołowe syropu pomarańczowego

200 ml śmietany 30 proc.

200 ml mleka

1. Mleko i śmietanę wlewamy do rondelka, zagotowujemy. Dodajemy połamane na mniejsze części czekolady i syrop, gotujemy na niedużym ogniu ok. 15 min. często mieszając.



2. Gdy czekolada zgęstnieje, przelewamy ją do wysokich szklanek, dekorujemy bitą śmietaną.