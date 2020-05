Zupę, która po ugotowaniu okazała się zbyt wodnista, można jeszcze uratować. Przedstawiamy proste, szybkie, sprawdzone sposoby na zagęszczenie rzadkiej potrawy i nadanie jej wyrazistego smaku.

Zdjęcie Zupa wyszła zbyt rzadka? Są na to sposoby /123RF/PICSEL

Najłatwiej będzie poradzić sobie z problemem "zupy nic" dzięki stworzeniu zawiesiny na bazie śmietany i mąki pszennej. To łatwe - pół szklanki śmietany mieszamy z łyżką mąki, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Do powstałej zawiesiny dodajemy niewielką ilość gorącej zupy, po czym mieszamy całość. Płyn wlewamy do garnka z zupą, mieszamy i gotujemy wszystko razem jeszcze przez kilkanaście minut.



W wersji bezglutenowej warto zastąpić mąkę żółtkami jaj kurzych. Pół szklanki śmietany łączymy z dwoma żółtkami, intensywnie mieszamy, dodajemy niewielką ilość gorącej zupy, ponownie mieszamy. Otrzymany "zagęstnik" wlewamy do zupy i mieszamy wszystko razem. W tym wypadku nie doprowadzamy wywaru do zagotowania.



Inny wariant to wykorzystanie kaszy manny (wystarczą dwie lub trzy łyżki) - dodajemy ją do zupy i zagotowujemy.

Reklama

Jeśli chcemy szybkiego efektu, sięgnijmy po puree ziemniaczane (np. w wersji w proszku) lub gotową zasmażkę. Zasmażkę można też przygotować samodzielnie ucierając masło z mąką pszenną (w równych proporcjach). Gdy powstanie gładka masa łączymy ją z niewielką ilością wywaru, mieszamy i dodajemy do zupy.

Gdy mamy odwrotny problem, bo np. przygotowany przez nas rosół zrobił się mało klarowny, możemy jeszcze poprawić jego wygląd i konsystencję dodając do niego kilka kostek lodu lub plasterki świeżego pomidora. Aby uniknąć kulinarnych wpadek z rosołem należy gotować go długo, na niewielkim ogniu, nie doprowadzając do wrzenia.