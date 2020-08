Delikatne ryby zapieczone pod ziołową skorupką

Twoi bliscy chętniej zjadają rybkę, gdy usmażysz ją w panierce? Zamiast tego zaproponuj im wyjątkowo smakowite otoczki i przyrządź danie w piekarniku. Jest to o wiele lepsze i zdrowsze rozwiązanie. Koniecznie wypróbuj nasze przepisy na dorsza, mintaja i morszczuka w zupełnie innej odsłonie.

Zdjęcie Dorsz z koperkową kruszonką /123RF/PICSEL

Dorsz z koperkową kruszonką

Czas przyrządzenia: 45 min Składniki dla: 6 porcji Składniki - podstawowe: 6 filetów z dorsza

1/3 kostki masła

1 szklanka mąki pszennej

1 mały pęczek koperku

2 łyżeczki musztardy francuskiej Składniki - przyprawy i dodatki: sok z 1/2 cytryny

sól

mielony biały pieprz

po szczypcie suszonego tymianku, rozmarynu oraz oregano

Sposób przygotowania:

1. Filety z dorsza opłucz, wytrzyj do sucha, potem skrop sokiem z cytryny. Rybę posyp solą oraz białym pieprzem. Odłóż na bok. Koperek opłucz, osusz, posiekaj.



2. Mąkę wsyp do miseczki. Dodaj koperek, suszone zioła oraz sól i pieprz (do smaku). Dołóż masło pokrojone na kawałeczki oraz musztardę francuską. Składniki rozcieraj palcami, aż powstaną drobne grudki. Kruszonkę schłodź.



3. Żaroodporną formę wyłóż pergaminem. Ułóż na niej filety. Posyp grubą warstwą koperkowej kruszonki. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 st. Piecz ok. 30 minut, aż ziołowa kruszonka ładnie się zrumieni. Gotową rybę podawaj np. z sałatką z czarnej soczewicy oraz pomidorów.



Dobre rady kucharza

Reklama

Jeśli nie przepadasz za intensywnym zapachem morskich ryb, możesz moczyć filety rybne (ok. 15 minut) w wodzie z kosteczkami lodu. Morski zapach będzie dzięki temu nieco łagodniejszy.



Formę z rybą przed włożeniem do piekarnika przykryj folią aluminiową. Będziesz mieć pewność, że ryba nie będzie przesuszona. Usuń folię pod koniec pieczenia, by skorupka ładnie się zrumieniła.



Aby usunąć zapach ryby z deski do krojenia, przetrzyj ją połówką cytryny. Odstaw na 20 minut. Umyj i wysusz.