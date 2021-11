Dodaj do mięsa colę. Nie uwierzysz w efekty

Łatwiej się nie da: Pomysł na przekąskę

Składniki Bekon lub boczek

Cola

To najłatwiejsza i najmniej czasochłonna imprezowa przekąska. Wystarczy pokroić bekona lub boczek na cienkie plasterki, włożyć do naczynia i zalać colą, tak by całkowicie przykryła mięso. Bekon (boczek) marynujemy przez 30 minut, po czym rozkładamy plastry na blasze i pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza, aż staną się chrupkie. Idealna przekąska na imprezę czy do piwa podczas meczu.



Kurczak w coli

Instagram Post

Składniki 4 skrzydełka z kurczaka

szklanka coli

4 ząbki czosnku

łyżka oleju lub oliwy

prażony sezam lub szczypiorek

Doskonały pomysł na przekąskę to kurczak w coli. Aby go przygotować, należy rozgrzać na patelni tłuszcz, a następnie ułożyć na niej skrzydełka z kurczaka i wlać szklankę coli. Mięso gotujemy w czarnym napoju, aż cola całkowicie zgęstnieje i pokryje skrzydełka smakowitą skorupką. Smak potrawy można podkręcić, posypując ją prażonym sezam lub szczypiorkiem. Imprezowa przekąska z pewnością zasmakuje gościom.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pieczony kurczak w napoju cola Interia Kulinaria

Marynata do karkówki z grilla

Zdjęcie Karkówka marynowana w coli smakuje wybornie / 123RF/PICSEL

Składniki 1 kg karkówki

dwie cebule

1 l coli

sól do smaku

Kolejny pyszny i szybki przepis z colą, to marynata do karkówki z grilla. Mięso pokroić na plastry, lekko rozbić i posolić je. Cebulę pokroić w krążki. W naczyniu ułożyć warstwę karkówki, warstwę cebuli i kolejną warstwę mięsa. Całość zalać colą, tak by przykrywała kotlety. Pozostawić do zamarynowania na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Na koniec wystarczy steki z obu stron upiec. Można użyć do tego celu tradycyjnego lub elektrycznego grilla.



Poznaj inne przepisy na marynatę do karkówki i kurczaka z grilla.



Żeberka w coli

Instagram Post

Marynata z coli do żeberek pozwoli przygotować pieczone mięso o ciekawym i niesztampowym smaku. Rodzina i goście w mig spałaszują tak przygotowane danie. Aby zrobić żeberka w coli potrzebne będą:



Składniki 1,5 szklanki coca-coli

0,5 szklanki ketchupu

4 ząbki czosnku

2 łyżki miodu

2 łyżki sosu sojowego

2 łyżki musztardy

1 łyżeczka słodkiej papryki

1 łyżeczka ostrej papryki

1 łyżeczka majeranku

1 łyżeczka pieprzu

½ łyżeczki soli

1. Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę do naczynia, dodać colę, ketchup, sos sojowy, mód, musztardę i przyprawy. Marynata do żeberek już jest gotowa.

2. Żeberka umyć i pokroić na kawałki, tak by każdy miał przynajmniej jedną kostkę i zanurzyć w marynacie. Naczynie przykryć pokrywką bądź folią aluminiową i odstawić na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do lodówki.

3. Następnego dnia żeberka wyjąć z marynaty i wyłożyć do naczynia żaroodpornego bądź brytfanki. Piec w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 1,5 godziny.

4. Odkryć naczynie i wlać marynatę do żeberek. Piec jeszcze około 45 minut, aż mięso będzie rumiane. W tym czasie warto obrócić żeberka kilka razy i polać obficie sosem.